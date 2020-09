Berliner Vorstadt

Der Maler Alfred Schmidt hat schon immer in der Berliner Vorstadt gelebt. Aus seiner geräumigen Atelier-Wohnung in einem Gründerzeithaus an der Berliner Straße sieht der 78-Jährige über den Tiefen See hinüber zum Park Babelsberg mit dem Flatowturm und dem Schlösschen. Gerade abends sei das ein tolles Licht: „Wie oft ich das gemalt habe.“

Die längste Zeit seines Lebens verbrachte Alfred Schmidt auf der anderen Uferseite der Berliner Vorstadt: „Ich bin am Heiligen See aufgewachsen.“ Er wohnte in der Seestraße, in der Ludwig-Richter-Straße, vier Adressen waren es im Laufe der Zeit. Für den Umzug reichte ein Handwagen, weil alles so dicht beieinander lag.

Anzeige

Nach der Wende kamen die Makler

Nach der Wende kamen die Alt-Eigentümer. Und die Makler. „Die sind im Viertel ihre Runden gelaufen. Gar nicht so mit dem dicken Auto. Aber viele von ihnen hatten Adressbücher aus der Nachkriegszeit dabei, in denen man genau sehen konnte, wie viele Parteien in den Häusern sind, wem sie gehörten.“

Weitere MAZ+ Artikel

Alfred Schmidt wollte bleiben in seiner Wohnung mit dem Atelier, dem kleinen Steg und dem Pontonboot. „Ich habe immer gesagt: Die ziehen mich hier nicht raus. Ich bleibe hier drin. Das habe ich eigentlich auch ganz gut durchgehalten.“

Aus seiner geräumigen Atelier-Wohnung mit Steg in der Berliner Straße sieht der 78-Jährige über den Tiefen See hinüber zum Park Babelsberg . Quelle: Bernd Gartenschläger

Die ersten Eigentümer des Hauses nach der Wende waren zwei Australier: „Die haben gesagt: Herr Schmidt, Sie müssen hier drin bleiben. Wir verkaufen das nur unter der Bedingung, dass Sie bleiben können. Aber wenn sie weg waren, kamen doch wieder die Makler.“

Alfred Schmidt, ein freundlicher Mann mit wallendem Bart und wachem Blick, ist im Viertel bestens vernetzt. Seine Pastelle mit Potsdamer Landschaftsmotiven werden auch von vielen der schon lange nicht mehr neuen Nachbarn geschätzt. Einer von ihnen ist der Moderator Günther Jauch.

Und so begann ihre Freundschaft: „Wir kamen mit dem Auto aus dem Urlaub, wir waren in Worpswede. Da stand er vor der Tür und seine Frau sagte, mein Mann kann sich bei Ihnen ein Bild aussuchen, er hatte Geburtstag. So ist das eigentlich gekommen. Da wohnte er noch in Berlin.“

Günther Jauch wollte das Haus nicht kaufen

Eines Tages habe er zu Jauch gesagt: „Mensch Günther, kauf doch mal das Haus, damit ich meine Ruhe habe. Er hat geantwortet: Von dem Haus hätten nicht mal meine Kinder etwas bei dem vielen Geld, das ich da reinstecken müsste.“

Schließlich hätten zwei junge Leute aus Berlin-Kreuzberg das Gebäude erworben: „Aber sie nutzen es nur als Wochenendhaus. Sie haben es vom Feinsten saniert. Doch sie sagt: Mein Mann ist die ganze Woche unterwegs und ich graule mich hier allein mit den Kindern. In der Woche wohnen sie immer noch in Kreuzberg.“

Landschaftsgemälde von seiner Heimat

Günther Jauch habe ihm einige Wohnungen gezeigt: „Aber ich wollte nicht in die Innenstadt.“ Dann kam das Angebot einer Maklerin, sich in der Berliner Straße einzumieten: „Ich sagte: Oh, das kann ich nicht bezahlen. Aber dann habe ich gerechnet.“

Es habe noch einen Interessenten aus Sylt gegeben: „Aber den wollten sie nicht. Denn der bleibt ein, zwei Jahre drin, und dann geht er wieder. Bei mir weiß mein Vermieter: Ich bleibe, bis ich die Hufe hochreiße.“

Klein inmitten der unzähligen Bilder und Grafiken in seinem Wohnatelier am Tiefen See hängt ein Landschaftsgemälde von 1980 mit Blick zum Nordufer des Heiligen Sees. Badende im Schilf, der Grenzzaun, dahinter eine Wiese und Bäume, die Spitze des Turms vom Schäferberg in West-Berlin, in Wannsee.

Die Pastelle von Alfred Schmidt hängen unter anderem auch bei seinem Freund Günther Jauch. Quelle: Bernd Gartenschläger

War es vor der Wende ein Privileg, in der Berliner Vorstadt zu wohnen? Alfred Schmidt überlegt, sagt dann: „Naja, die Brunhilde Hanke wohnte in der Böcklinstraße.“ Hanke war von 1961 bis 1984 Potsdams Oberbürgermeisterin. Die Villen seien in der Zeit schon sehr heruntergekommen, weil es weder Geld noch Material gab: „Aber die Leute haben viel selbst an ihren Häusern gemacht.“

Viele der Menschen, die früher hier wohnten, seien „mit ein paar 1000 Mark abgefunden worden und in die Neubauviertel gezogen“. Mittlerweile gebe es in der Berliner Vorstadt kaum noch alte Potsdamer: „Gleich nebenan lebt jemand in dritter oder vierter Generation. Aber das ist eine Ausnahme.“

Das Viertel sei ein anderes geworden, die Berliner sei eine „Prachtstraße“, in der nicht einmal die Nachbarn von gleich nebenan grüßten, wenn man sich begegnet. Drüben am Heiligen See hingegen sei es still: „Die ganzen Häuser sind alle wie geleckt, aber man sieht gar keinen. Es ist kein Flair mehr da.“

Lesen Sie dazu auch:

Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Volker Oelschläger