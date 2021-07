Potsdam

Die Mitglieder der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) haben den Potsdamer Max-Planck-Direktor Peter H. Seeberger zum Vizepräsidenten gewählt. Damit gehört der Biochemiker zunächst für vier Jahre dem Präsidium der größten Forschungsförderorganisation in Deutschland an.

Peter H. Seeberger leitet seit 2009 die Abteilung Biomolekulare Systeme am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm. Er ist Professor für Organische Chemie an der Freien Universität (FU) Berlin sowie Honorarprofessor an der Universität Potsdam und leitet Teilprojekte in mehreren koordinierten Programmen der DFG.

Verantwortung in einer zentralen Organisation

Seeberger hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten sowie Unternehmen wie GlycoUniverse gegründet. Seeberger freute sich über die Wahl. In der DFG werde er sich „besonders für die Freiheit der Forschung und für den wissenschaftlichen Nachwuchs einsetzen“, sagte er.

Im Präsidium der DFG wird Seeberger eine neue Verantwortung zuwachsen. Die DFG ist in Deutschland die mit Abstand wichtigste Quelle für Drittmittel, also Forschungsgelder, die nicht direkt vom Staat kommen. 2019 verfügte die DFG über einen Etat von 3,3 Milliarden Euro mit denen insgesamt gut 31.000 Projekte gefördert wurden. Ein erfolgreicher Förderantrag beim DFG erhöht das Prestige eines Wissenschaftlers beträchtlich.

Von Rüdiger Braun