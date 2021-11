Potsdam

Der physikalische Chemiker Markus Antonietti hat für seine Arbeit über künstliche Photosynthese den „italienischen Nobelpreis“ gewonnen. Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm war am Wochenende in Mailand, um in der Scala den internationalen Forschungspreis „Lombardia è Ricerca“ entgegenzunehmen.  Zusammen mit Antonietti haben die Kollegen Marcella Bonchio und der Pierre Joliot die größte wissenschaftliche Auszeichnung gewonnen, die Italien zu vergeben hat. Sie haben gemeinsam mit Antonietti die künstliche Photosynthese entwickelt. Der „Lombardia è Ricerca“ ist mit einer Million Euro dotiert.

Der Max-Planck-Direktor Antonietti und seine Kollegen haben am Golmer Institut Methoden und Gerätschaften, und Stoffe entwickelt, mit denen sie die Energiegewinnung von Pflanzen ziemlich gut nachahmen können. Bei dem sehr komplizierten Prozess der Photosynthese wandeln Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht einfaches Wasser und Kohlendioxid in energiehaltige Kohlehydrate und Sauerstoff um. Antonietti und seinem Team gelang es, bestimmte chemische Verbindungen, sogenannte Katalysatoren, einzusetzen, um die komplizierten Prozesse in der Natur nachzuahmen.

Die wichtigsten Bausteine gewinnt man aus Harnstoff

Die Katalysatoren von Markus Antonietti bestehen aus polymeren Kohlenstoffnitriden, also sehr großen organischen Molekülen. Praktisch handelt es sich bei der Chemikalie um ein gelbes Pulver, das aus einfachen Molekülen wie Harnstoff gewonnen wird. Wie die Pflanzen nutzen diese Katalysatoren das Sonnenlicht, um Zucker, Treibstoffe oder nützliche Chemikalien zu synthetisieren.

Besonders wegen des Verbrauchs des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid während des Umwandlungsprozesses ist die künstliche Photosynthese hochinteressant. Antonietti und sein Team sehen in dem Verfahren die Chance, der Atmosphäre nicht nur klimaschädliches Kohlendioxid zu entziehen, sondern auch wertvollen Wasserstoff zu gewinnen, der als Energieträger eingesetzt werden könnte.

Verfahren bindet mehr Kohlendioxid als ein Baum

„Die Kohlendioxidbindung unseres Verfahrens ist schon jetzt viel höher als die von Bäumen“, sagt Antonietti. Deshalb sieht er in ihm für die Bewältigung der Klimakrise eine außerordentlich wichtige Möglichkeit. „Aber darüber wird öffentlich nicht diskutiert.“ Der prominente Preis mache das Verfahren nun einer größeren Öffentlichkeit bekannt, sagt Antonietti.

„Lombardia è Ricerca“ wird seit 2017 für die beste wissenschaftliche Erkenntnis im Bereich der Naturwissenschaften verliehen. Die Jury besteht aus 15 internationalen Wissenschaftlern. Der Golmer Max-Planck-Direktor ist erst der zweite Preisträger aus Deutschland.

Von Rüdiger Braun