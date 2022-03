Babelsberg

Die Metropolis-Halle in Babelsberg wird Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Am Rande des Potsdamer Sozialausschusses wurde am Dienstagabend bekannt, dass die private Veranstaltungshalle des Filmparkchefs Friedhelm Schatz kurzfristig von der Stadt angemietet werden soll. Nach MAZ-Informationen können dort bis zu 500 Menschen untergebracht werden.

Potsdamer Metropolishalle zuletzt als Impfzentrum

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) soll dem Vernehmen nach am Mittwoch den Hauptausschuss über die Pläne informieren. Das Gremium muss die nötigen Finanzmittel genehmigen, die die kostspielige Unterkunft die Stadt kosten wird. Die große Halle hatte in der Corona-Pandemie bereits lange Zeit als städtisches Impfzentrum gedient.

Aller Voraussicht nach wird Potsdam durch den Krieg gegen die Ukraine noch zahlreiche Geflüchtete aufnehmen. Die von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ins Spiel gebrachte Zahl von 40.000 Menschen aus der Ukraine, die in Brandenburg unterkommen sollen, entspräche nach dem Zuweisungsschlüssel des Landes rund 2500 Menschen für die die Stadt Potsdam verantwortlich wäre.

Von MAZonline