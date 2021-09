Potsdam

Die Potsdamer Linken und der Mieterschutzbund wollen die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen erschweren. Die Linksfraktion hat für die kommende Stadtverordnetenversammlung beantragt, dass sich Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) „sich gegenüber der Landesregierung Brandenburgs mit Nachdruck für den zeitnahen Erlass einer Verordnung zur Beschränkung der Umwandlung von Miets- in Eigentumswohnungen“ einsetzen soll.

Mieterschutzbund warnt vor Tendenz zu Eigentumswohnungen

Der Mieterschutzbund des Landes hat sich vor einigen Tagen bereits direkt an das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) gewandt.

„Wir finden es höchst notwendig, eine solche Verordnung zu erlassen. Im Umkreis von Berlin schreitet die Umwandlung von Mietwohnungen voran, mit allen Folgen, die das hat. Dazu zählen, dass Mieter durch Eigenbedarf vertrieben werden, sie bestimmte Rechte verlieren oder die Wohnungen teurer weiter vermietet werden“, erklärte Rainer Radloff, Chef des Potsdamer Mieterschutzbunds und auch des Landesverbands, am Mittwoch der MAZ. Es gebe einer „erkennbare Tendenz“ aus den Erfahrungen der Mietervereine, dass die Zahl an Umwandlungen und auch die Quote von Eigenbedarfskündigungen zugenommen habe, so Radloff.

Angespannter Wohnungsmarkt gibt neue rechtliche Möglichkeiten

Hintergrund des Vorstoßes sind neue rechtliche Rahmenbedingungen des Bundes für die Länder. Sie können durch das Baulandmobilisierungsgesetz und eine Änderung des Baugesetzes nun Gebiete mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ festlegen, wo die Umwandlung zu Eigentumswohnungen einer Genehmigung bedarf. Bislang ist das nur in Gebieten mit sozialer Erhaltungssatzung möglich – in Potsdam gibt es keine solchen Satzungen.

Ministerium hat Vorbehalte gegen die geforderte Regelung

Das MIL äußert sich zurückhaltend. „Die Zulässigkeit einer solchen Verordnung richtet sich nach den Voraussetzungen des Gesetzes. Dazu gehört neben dem Vorliegen eines angespannten Wohnungsmarktes auch eine entsprechende sachliche Begründung. Es muss auch einen Handlungsbedarf in Bezug auf eine Einschränkung Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen geben“, erklärte eine Sprecherin.

So müsse berücksichtigt werden, dass mit den neuen rechtlichen Möglichkeiten den „in einzelnen Großstädten beobachteten Praktiken bestimmter Großinvestoren zur umfassenden Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und anschließenden Verdrängung bisheriger Mieter mittels Eigenbedarfskündigung“ begegnet werden soll. „Für den Erlass einer entsprechend zu begründenden Verordnung im Land Brandenburg müssten vergleichbare Entwicklungen festgestellt werden“, so das MIL.

In ganz Berlin gilt seit August ein angespannter Wohnungsmarkt

In Berlin hat der rot-rot-grüne Senat die neuen rechtlichen Möglichkeiten bereits genutzt. Anfang August wurde eine Verordnung beschlossen. Ganz Berlin gilt darin als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt. In Mehrfamilienhäusern ab fünf Wohnungen ist für eine Teilung des Eigentums nun eine Genehmigung nötig. 2019 sollen fast 19.000 Wohnungen in Berlin durch Umwandlung vom Mietmarkt verschwunden sein.

Wie oft Potsdamer Mietwohnungen in den vergangenen Jahren in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden, lässt sich nicht genau sagen. Als Indikator für eine solche Umwandlung wird oft die Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen herangezogen, die darüber Auskunft gibt, dass ein Wohnraum mit Küche und Bad abgetrennt von anderen Räumen in einem Gebäude als eigenständige Wohnung nutzbar ist. Diese Bescheinigung muss beantragt werden.

Über 400 Verfahren zur Umwandlung in fünf Jahren

Laut Rathaus Potsdam wurden von 2015 bis 2019 genau 444 solcher Verfahren durchgeführt. Im gleichen Zeitraum wurden 406 Verfahren mit einer Genehmigung für den Antragsteller abgeschlossen. Weil beispielsweise bei einem Neubauprojekt auch eine größere Zahl von Wohnungen innerhalb eines solchen Antrags behandelt werden, ist die Zahl der Verfahren geringer, als die tatsächliche Zahl der davon betroffenen Wohnungen.

Milieuschutz am RAW-Gelände lässt auf sich warten

Sollte sich die Landesregierung gegen den geforderten Erlass entscheiden, kann die Stadt Potsdam nur in einem Gebiet Umwandlungen erschweren: Für das Umfeld des Raw-Projekts „Creative Village“ an der Friedrich-Engels-Straße ist eine soziale Erhaltungssatzung zum Schutz der bestehenden sozialen Mischung nach einem Beschluss der Stadtverordneten in Arbeit – doch wann sie tatsächlich in kraft tritt, ist noch offen.

Wie aus einer aktuellen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht, soll der Satzungstext frühestens Mitte 2022 vorgelegt werden. Ob de Satzung dann überhaupt noch Wirkung entfaltet, ist schwer zu sagen. „Eine fundierte Einschätzung ist hierzu nicht möglich“, schreibt die Verwaltung. Es sei „aktuell unklar, wie sich der Immobilienmarkt und das Umzugsgeschehen stadtweit sowie im Gebiet in nächster Zeit entwickeln werden.“

Linke mahnt Beschleunigung der Prozesse an

Die Linke kritisiert diesen Zeitverzug. „Es ist erschreckend, dass die Erarbeitung der Sozialerhaltungssatzung für die Teltower Vorstadt so schleppend vorangeht. Bereits im Frühjahr war die Beiziehung externer Unterstützung angekündigt – noch immer ist der Auftrag nicht vergeben“, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Eine Satzung, die der laufenden Entwicklung im Quartier hinterherläuft, nützt aber niemandem“, erklärt die Fraktion und fordert die Verwaltung zur Beschleunigung der Prozesse auf. „Die Satzung muss rechtzeitig vor der Entwicklung des RAW-Geländes greifen. Und sie wird als Blaupause für andere Stadtteile dringend benötigt.“

Von Peter Degener