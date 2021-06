Innenstadt

Seit dem Abriss der Fachhochschule im Sommer 2018 ist der Blick frei. Wer in der Friedrich-Ebert-Straße steht und über das Baufeld schaut, sieht sie in neuer Pracht – die eben erst rekonstruierte historische Stadtmitte: Der Alte Markt mit der Nikolaikirche, dem Alten Rathaus, dem Knobelsdorff-Obelisken und dem Knobelsdorff-Haus, mit dem Museum Barberini, dem linken Flügel und dem Fortunaportal des Stadtschlosses. Nun verschwindet dieses Panorama.

Denn mit dem sogenannten Block III zwischen Anna-Zielenziger-, Friedrich-Ebert- und Erika-Wolf-Straße wird die letzte noch offene Flanke des Ensembles geschlossen. Am 14. Juni war die Grundsteinlegung. Bleibt alles im Plan, ist eine der schönsten barocken Platzanlagen Mitteleuropas zum Ende des kommenden Jahres wieder komplett. Mehr als 75 Jahre nach ihrer Zerstörung zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss

Der akribische Wiederaufbau der fast verlorenen Stadtmitte wird getragen von dem nach friedlicher Revolution und Mauerfall verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss „zur behutsamen Wiederannäherung an den charakteristischen, historisch gewachsenen Stadtgrund- und -aufriss“ vom Oktober 1990. Doch das ist nur die eine Seite dieser Potsdamer Geschichte.

Die andere: 80 Prozent im Block III, darunter alle Eckhäuser, liegen in der Hand von zwei Potsdamer Wohnungsgenossenschaften. Beide haben sich in bester Innenstadtlage gleich neben dem Stadtschloss zum Bau von Sozial- und mietpreisgedämpften Wohnungen verpflichtet. Es ist eine sensationelle Nische für den sozialen Wohnungsbau an einem der teuersten und schmerzempfindlichsten Orte der Stadt.

Das Stadtschloss war der Ankerpunkt

Der Ursprung, die für Potsdam namensprägende Heveller-Burg Potztupimi, soll sich nahe der heutigen Seniorenresidenz „Heilig-Geist-Park“ auf Höhe der Burgstraße befunden haben. Der zentrale Ankerpunkt für die Potsdamer Innenstadt aber war das Schloss, das Mitte des 18. Jahrhunderts in der Ägide des Preußenkönigs Friedrich II. nach Plänen Georg Wenzeslaus von Knobelsdorffs seine endgültige Gestalt bekam.

Eine Besonderheit der jüngeren Potsdamer Stadtentwicklung: Die DDR unternahm in der kriegsverwüsteten Innenstadt den Versuch, einzelne barocke Straßenzüge originalgetreu zu rekonstruieren. Gelungen ist es in in den 1950er Jahren in der Wilhelm-Staab-Straße.

Wilhelm-Staab Straße in Potsdam: Die DDR hatte diese Straße in den 1950er Jahren nach den Zerstörungen im Krieg wieder originalgetreu rekonstruiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die zweite Stadtzerstörung – nach dem Krieg

Doch der Aufbau blieb die Ausnahme, bald wurde Abriss zum Alltag. Der Stadthistoriker Thomas Wernicke spricht von einer „zweiten Stadtzerstörung“ nach dem Kriegsende, die um 1960 mit dem Abriss der Stadtschlossruine und der „Projektierung eines sozialistischen Zentrums“ begonnen habe.

In der Emotionalität, mit der Befürworter und Gegner von Vorkriegsarchitektur und DDR-Moderne heute gegeneinander streiten, brechen auch Verletzungen auf, die damals geschlagen wurden. Als mit dem Institut für Lehrerbildung, der späteren Fachhochschule, ein raumgreifendes Gebäude zwischen Platz der Einheit und Alten Markt gesetzt wurde, das die alte Straßenstruktur vergessen ließ. Als erhaltene Barockhäuser abgeräumt wurden, um Platz für Neues zu schaffen.

„Man sprengte das alte Potsdam weg“

Eine „ideologisch motivierte Stadtzerstörung“, sagt Wernicke, „gab es zwischen 1968 mit der Sprengung der Garnisonkirche 1975/76. Damals fiel fast die gesamte Breite Straße, die bis dahin noch nahezu komplett da war. Und das machte man auch symbolisch: Man sprengte die Häuser. Man sprengte das alte Potsdam weg.“

Die DDR forcierte, der „sozialen Frage“ verpflichtet, den Wohnungsneubau, auch in der Innenstadt. Nennenswerte Neubauviertel waren das an den Alten Markt grenzende Zentrum Süd (1960-1965) mit der Burgstraße, das Zentrum Ost (1972-1975) auf der anderen Havelseite und die Wilhelm-Külz-Straße (heute wieder Breite Straße) mit der Neustädter Havelbucht (1976-1983).

Idee vom Hochhausring um die Innenstadt

Karl-Heinz Birkholz, der Architekt des in den 1970er Jahren am Brauhausberg errichteten Terrassenrestaurants „Minsk“, berichtet von einer „Idee“ des damaligen Stadtarchitekten Werner Berg, „um die denkmalgeschützte Innenstadt einen Ring von Hochhäusern zu setzen“.

25 Hochhäuser stehen laut Rathaus in der Potsdamer Innenstadt – neben Wohngebäuden zählen auch Zweckbauten wie das Klinikum dazu. Das bekannteste und das umstrittenste ist mit rund 60 Metern das Ende der 1960er Jahre errichtete Interhotel, heute „Mercure“. Kirchtürme und die „Heilig-Geist“-Seniorenresidenz am Ort des 1974 gesprengten Turms der Heilig-Geist-Kirche sind in dieser Statistik nicht erfasst. Beherrscht wird der Blick auf die Innenstadt vom Pfingstberg allerdings von der blassgrünen Kuppel der Nikolaikirche.

Der „Broadway“ als letzer Versuch

Eine Rückbesinnung auf das städtebauliche Erbe gab es laut Wernicke Anfang der 1970er Jahre mit der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Uno und in die Unesco: „1974 beschloss die Volkskammer der DDR ein Denkmalpflegegesetz. Die Reste der Altstadt, die vom Krieg kaum versehrte Zweite Stadterweiterung mit dem Holländischen Viertel und den Straßenzügen Richtung Elfleinstraße, Schopenhauerstraße, wurden unter Denkmalschutz gestellt.“

Doch für die Denkmalpflege fehlten die Mittel. Ausnahme blieb die Ende der 1970er Jahre rekonstruierte und zur „Broadway“ genannten Bummelmeile ausgebaute Klement-Gottwald-Straße (heute Brandenburger Straße).

Kapitulation der Planwirtschaft

Der Rest der Zweiten Barocken Stadterweiterung verfiel: „Wir haben im industriellen Wohnungsbau in Massen gebaut“, sagt Klaus Eichler, der damals Stadtbaudirektor war: „Für Potsdam standen jedes Jahr um die 2000 Wohnungen als Vorgabe. Das hat einen großen Teil der Kapazitäten gebunden. Für die historische Bausubstanz fehlten letztlich die Mittel.“

Eindrucksvoller Beweis für die Ohnmacht der sozialistischen Planwirtschaft ist das vor knapp 300 Jahren unter Friedrich Wilhelm I. errichtete Holländische Viertel: Der damalige SED-Kreischef Heinz Vietze gab im April 1989 als Ziel aus, dass es zur 1000-Jahrfeier Potsdams 1993 komplett saniert sein sollte. Das allerdings, sagt Klaus Eichler, „war nie realistisch“. Bis zum Mauerfall seien gerade mal neun der 134 Backsteinhäuser restauriert worden.

Widerstand gegen geplanten Flächenabriss

Der drohende Flächenabriss der Zweiten Barocken Stadterweiterung und bereits sehr fortgeschrittene Pläne zur Kompensation der Typenhäuser aus der Zeit des Soldatenkönigs mit Plattenbauten stieß auf wachsenden Protest. Die von Bürgerrechtlern gegründete Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung (Argus) erzwang noch vor dem Mauerfall einen Abrissstopp.

Zur Wende sollen in Potsdams maroden Vierteln 3500 Wohnungen leer gestanden haben, die wegen ihres ruinösen Zustandes unbewohnbar waren. Detlef Kaminski, der im Mai 1989 mit anderen Mutigen den Betrug zur Kommunalwahl aufgedeckt hatte und nach der Wende als Baustadtrat für Potsdam antrat, spricht andererseits von 30.000 Wohnungssuchenden im Jahr 1990.

Ganz oben auf seiner Agenda standen Sicherung des kommunalen Wohnungsbestandes und Schutz der Häuser in der historischen Innenstadt vor weiterem Verfall. Mit der Sanierungssatzung habe die Rettung der Zweiten Barocken Stadterweiterung begonnen, sagt Kaminski.

Anarchie in der Innenstadt

Großeinsatz der Polizei gegen Hausbesetzer in der Gutenbergstraße 1993. Quelle: Matthias Littwin

Zunächst aber regierte dort die Anarchie. Mit zeitweise mehr als 30 von Punks, Künstlern und Jugendlichen besetzten Häusern war Potsdam bundesweit die Stadt mit den meisten besetzten Häusern gerechnet auf die Einwohnerzahl.

Nach der Straßenschlacht zur Räumung des autonomen Kulturzentrums Fabrik in der Gutenbergstraße 105 im September 1993 stand die Stadt unter Schock. Mit der Uhlandstraße 24 in Babelsberg als Ausweichobjekt für die geräumte Gutenbergstraße 107 begann die Deeskalation.

Potsdam – die Jammerhauptstadt des Ostens

Ein Stimmungs-Tiefpunkt für Potsdam war das Ausrufen zur „Jammerhauptstadt des Ostens“ durch den „Spiegel“ 1996. Zwei Jahre später folgte die Abwahl Kaminskis wegen eines Korruptionsvorwurfs, auch Oberbürgermeister Horst Gramlich (beide SPD) musste nach einem von der CDU bis zur linksalternativen Die Andere forciertem Bürgerbegehren gehen.

Der Wendepunkt kam für Potsdam mit der Bundesgartenschau 2001, zu der auch Innenstadt-Kulissen wie der Lustgarten, die Freundschaftsinsel und der Nuthepark nicht nur bespielt, sondern großflächig als Stadtlandschaften erschlossen wurden: „Nach der Buga ging es nicht steil, aber schrittweise voran“, sagt Klaus Eichler, der ab 1992 als Abteilungsleiter im Bauministerium zugleich Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Entwicklung der Landeshauptstadt war.

Bundesgartenschau als Wendepunkt

Diese Entwicklung spiegelt auch die Statistik: Die Einwohnerzahl in der Nördlichen Innenstadt zwischen Havel, Schopenhauerstraße, Hegelallee und Behlertstraße sank von 11.264 im Jahr 1994 auf 10.534 im Jahr 2005. Bis 2019 stieg sie dann auf 13.326. Unter den Zugezogenen waren in der Zeit von 1994 bis 2018 mit einem Verhältnis von 9409 zu 4203 Personen fast doppelt so viele Ost- wie Westdeutsche.

Auch in der südlichen Innenstadt, die von der Speicherstadt bis zum Zentrum Ost reicht, sank die Einwohnerzahl zunächst: von 7133 Einwohnern 1994 auf 6504 im Jahr 2005. Bis 2019 stieg sie dann sprunghaft an auf 8954 – nicht zuletzt durch die Semmelhaack-Siedlungen am Hauptbahnhof und das neue Viertel in der Speicherstadt.

Jauch: „Sozialistische Notdurftarchitektur“

Günther Jauch 2015 beim 20. Geburtstag des Vereins Potsdamer Stadtschloss. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Wegbereiter des neuen Potsdams war Fernsehmoderator Günther Jauch, der die Buga am 20. April 2001 gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck bei kühler Witterung mit einem lustigen Slapstick („Ich sage Ja zu langen Unterhosen“) eröffnet hatte. Mit seiner Vier-Millionen-Euro-Spende für den Wiederaufbau des Fortunaportals hat Jauch ein Jahr später das Startsignal für den Wiederaufbau des Stadtschlosses und damit der historischen Stadtmitte gesetzt.

In der Debatte um den Wiederaufbau des Schlosses prägte Günther Jauch mit Blick auf die benachbarte Fachhochschule den Begriff einer „sozialistischen Notdurftarchitektur“, an der „Potsdam keinen Mangel leide — es gibt an jeder Ecke noch genug davon“. 2015 war er einer der prominenten Redner auf einer Kundgebung für den Abriss des „Mercure“.

Innenstadt stark von DDR-Bauen geprägt

Die Zahlen zeigen: Noch ist Potsdams Innenstadt stark von DDR Bauten geprägt. Nach dem jüngsten Statistikbericht von 2019 stammten 3693 Wohnungen in der nördlichen Innenstadt aus der Vorkriegszeit, 3426 Wohnungen aus der DDR, weitere 760 Wohnungen aus der Nachwendezeit.

Im Zentrum Ost sind gerade 100 Wohnungen aus der Vorkriegszeit; 2763 wurden in den 1970er Jahren errichtet, nach 1990 kamen unter anderem mit dem Nuthepark und der Nutheschlange noch einmal rund 550 Wohnungen hinzu.

Wohnen „sehr selten in dieser Konzentration“

Gregor Langenbrinck, dessen Agentur Urbanizer gerade an einem Leitbild für die Potsdamer Innenstadt arbeitet, spricht von einer „sehr besonderen Situation“: Es gebe in der Potsdamer Mitte einen „sehr großen Anteil an Wohnnutzung“, deutschlandweit sei das „sehr selten in dieser Konzentration“.

Dabei hat er noch nicht einmal die Vielzahl von Wohnungen in bester Innenstadtlage mit Wasserblick und meist bezahlbaren Mieten erwähnt – am Kiewitt, an der Neustädter Havelbucht, in der Burgstraße und im Zentrum Ost. Sie dürften in dieser Dichte und Lage bundesweit einmalig sein.

Versicherung für bezahlbares Wohnen

„Potsdams Versicherung für bezahlbares Wohnen sind die kommunale Wohnungsgesellschaft und die Genossenschaften“, sagt Klaus Eichler. In der nördlichen Innenstadt sind 1462 der insgesamt 7900 Wohnungen in der Hand der sozialen Wohnungswirtschaft – also fast jede vierte.

Die Wohnungsgenossenschaft PWG 1956 hat nach der Wende 147 Wohnungen im Französischen Quartier und 30 Wohnungen im „Kleinen Holländischen Viertel“gebaut. Und sie investiert auch jetzt ins Innenstadt-Quartier III – gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“. Wesentlich höher ist der Genossenschafts-Anteil im Zentrum Ost, wo mit 1860 mehr als die Hälfte der insgesamt rund 3400 Wohnungen in der Hand der kommunalen Pro Potsdam oder von Genossenschaften sind.

Bürgersinn erschöpft sich im Streit

Immer wieder aktiviert die Potsdamer Stadtmitte Bürgersinn, der sich dann jedoch oftmals in erbittertem Streit verschleißt. Doch manchmal führt selbst dieses Ritual zu Erfolgen.

Zwei der bislang acht Potsdamer Bürgerbegehren hatten ihr Kampffeld in der Innenstadt. Das machtvolle Bürgerbegehren gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche verendete 2014 in Geschäftsordnungstricks der damaligen bürgerlichen Rathaus-Kooperation. Doch kurz danach wurde das alte DDR-Rechenzentrum für Künstler und Kreative geöffnet, das dem Wiederaufbau des Kirchenschiffs im Wege steht.

Erinnerung an Schutt und Trümmerreste

Das eigentlich erfolgreiche Bürgerbegehren gegen den Abriss der Fachhochschule, des „Mercure“ und des Wohnblocks am Staudenhof scheiterte schließlich am Verwaltungsgericht. Danach aber folgte eine Änderung der Vergabeverfahren für die Innenstadt-Quartiere III und IV mit dem Ziel, auch dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Der Geschäftsführer der 1954 gegründeten Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“, Bodo Jablonowski, erlebte das Baufeld neben dem wieder aufgebauten Schloss als Kind noch mit Schutt- und Trümmerresten aus dem letzten Krieg. Nun leistet seine Genossenschaft mit sozialem Wohnungsbau ihren Beitrag für das schönste Viertel der Stadt. So geht das in Potsdam.

