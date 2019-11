Beschluss vertagt: Straßennamen-Debatte soll zurück in den Ausschuss

Innenstadt

Die Karten in der Debatte um die Straßennamen in der historischen Mitte könnten neu gemischt werden: Nach MAZ-Informationen hat sich die Rathauskooperation aus SPD, Grünen und Linken am Montagabend darauf geeinigt, den Antrag zur Benennung von drei Straßen nach verdienten Potsdamer Frauen noch einmal in den Kulturausschuss zurückzuüberweisen. Ursprünglich hätten die Stadtverordneten am Mittwoch darüber entscheiden sollen. Doch derzeit stehen so viele alternative Namensvarianten zur Diskussion, dass eine Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung offenbar nicht möglich erscheint.

Kulturausschuss plädierte für Frauennamen

Wie berichtet, hatte der Kulturausschuss dafür votiert, die Straßen im neuen Karree auf der Fläche des ehemaligen FH-Gebäudes nach verdienten Potsdamer Frauen zu benennen. Die ehemalige Kaiserstraße vom Alten Markt zum heutigen Platz der Einheit soll den Namen der SPD-Stadtverordneten Anna Flügge tragen. Die Schlossstraße soll nach Anna Zielenziger – Leiterin des jüdischen Frauenvereins, die 1943 von den Nazis ermordet wurde – benannt werden und die Schwertfegerstraße nach der CDU-Politikerin Erika Wolf.

Die Kreuzung Alter Markt/Schwertfegerstraße/Kaiserstraße - diese zweigt rechterhand ab. Quelle: www.grussauspotsdam.de

Doch während die Enkelin von Anna Flügge, Ursula Demitter, den Plänen positiv gegenübersteht, sieht es bei der Tochter von Erika Wolf anders aus. Maria von Pawelsz-Wolf begrüßt die Ehrung ihrer Mutter, möchte dies aber lieber im neuen Quartier in der Speicherstadt oder am Brauhausberg umgesetzt sehen. Im Mitte-Karree gibt sie den alten Namen den Vorzug – ganz im Sinne ihrer Mutter, wie sie kürzlich zur MAZ sagte.

Mitteschön warb für historische Namen

Seit Bekanntwerden des Votums im Kulturausschuss vor einigen Wochen hatte es massiven Gegenwind gegeben. Insbesondere die Bürgerinitiative Mitteschön warb für eine Beibehaltung der historischen Straßennamen und brachte zuletzt eine Bürgerbefragung ins Spiel.

Auch von anderer Seite kamen Alternativvorschläge. So warb der Linken-Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg zum Beispiel dafür, die ehemalige Kaiserstraße nach dem Staudenhof zu benennen. Die Grünanlage vor dem gleichnamigen Wohnblock fiel im Zuge des Abrisses des FH-Gebäudes im Vorfeld der Errichtung der beiden neuen Karrees.

Von Ildiko Röd