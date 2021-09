Innenstadt

In der historischen Mitte geht es jetzt mit Siebenmeilenstiefeln voran – ein Bau-Ereignis reiht sich an das andere: Nächstes Großereignis im Karree um den Landtag wird die Grundsteinlegung für die neue Synagoge. Nach MAZ-Informationen soll der feierliche Akt am 8. November stattfinden, unter anderem im Beisein von Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland. Während es bei der Synagoge also endlich nach Jahren des Stillstands richtig losgeht, findet unweit davon bald der finale Akt bei einem weiteren prominenten Gebäude statt.

Entwurf der Synagoge von Architekt Jost Haberland. Quelle: Haberland Architekten

Am so genannten „Musikerhaus“ an der Ecke Schwertfeger-/Friedrich-Ebert-Straße werden in wenigen Wochen die Baugerüste fallen: „Voraussichtlich Ende September“, sagte Axel Rauenbusch vom Vorstand der Bürgerstadt AG. Die Berliner haben das Haus mit der markant geschwungenen Ecke in einem aufwändigen Bauprozess errichtet – in großer Anlehnung an den Vorgängerbau, der einst Teil des weithin bekannten Acht-Ecken-Ensembles war. Sobald die Gerüste fallen, wird die detailreiche Fassade zur Gänze sichtbar sein.

Fassade des „Musikerhauses“ während der Bauphase. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch schon gestern gab es gleich zwei wichtige Etappenziele bei der Wiedergewinnung der historischen Mitte zu feiern. Zum einen das Richtfest beim Haus Einsiedel – ein markanter, dreistöckiger Bau mit Dreiecksgiebel an der Ecke von Schloss- und Friedrich-Ebert-Straße.

Axel Rauenbusch vom Vorstand der Bürgerstadt AG (r.) mit Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS, Mitte), und Torsten Haubold (Vorstand Bürgerstadt AG). Quelle: Julius Frick

Im Volksmund ist er auch als „Einsiedler“ bekannt. Bauherrin für das Gebäude – einst ein Gasthof, das seinen Namen einem Hauptmann von Einsiedel verdankt – ist die Bürgerstadt AG. Vorstand Axel Rauenbusch konnte im Beisein von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) beim Richtfest den Zeitplan verkünden: Das Eckhaus soll im Lauf der nächsten anderthalb Jahre fertiggestellt werden.

So wird das „Einsiedler“-Gebäude aussehen. Quelle: Bürgerstadt AG

Klar ist mittlerweile, wer Eigentümerin des Hauses wird: Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) richtet im Erdgeschoß auf 475 Quadratmetern ihre neue Innenstadt-Filiale ein und kauft die 15 darüber liegenden Wohnungen. Avisierter Eröffnungstermin der Geschäftsstelle ist Ende 2022. Zeitgleich wird die Filiale im Staudenhof-Block ihre Pforten schließen.

„Ich freue mich, dass wir unseren Wunschstandort in der Potsdamer Mitte gefunden haben“, erklärte Andreas Schulz, Vorsitzender des MBS-Vorstands. Zehn Jahre lang sei man auf der Suche gewesen. Zwischen acht und zehn Mitarbeiter wird die barrierefreie Filiale haben, die neben einem Selbstbedienungsbereich auch einen Schwerpunkt auf Beratungsgesprächen haben wird. Oberhalb der Geschäftsstelle entstehen derzeit 15 Wohnungen – Ein- bis- Drei-Raumwohnungen in den Größenordnungen von 45 bis hundert Quadratmetern, wie MBS-Abteilungsdirektorin Silke Nozon ausführte. Zu künftigen Mietpreisen äußerte man sich gestern nicht.

Ansprache beim Richtfest. Quelle: Julius Frick

Eines immerhin ist sicher: Bewohner des prominenten Neubaus mit der Adresse Schlossstraße 8 werden in einer traditionsreichen Linie stehen. Der Ursprung des „Einsiedlers“ reicht bis in die 1720er Jahre. Erbaut wurde es im Auftrag des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. Auch der Neubau nach Entwürfen des Architekturbüros Dietz-Joppien ist eng an das Original angelehnt, etwa bei Türen, Fenstern, Fassade und Treppenaufgang.

„Ein weiterer Glückstag in der Potsdamer Mitte“, sagte Oberbürgermeister Schubert über das Richtfest und das zweite Ereignis des Tages: Denn nur einen Steinwurf weit vom „Einsiedler“ entfernt ging es gleich weiter: Die Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ feierte die Grundsteinlegung für ihre Neubauprojekte in der Mitte.

Simulation für den Neubau eines der Acht-Ecken-Häuser. Der Bau wird von der Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ ausgeführt. Quelle: Wohnungsgenossenschaft Karl Marx

Die Zeremonie fand am Acht-Ecken-Platz an der künftigen Erika-Wolf-Straße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße statt. Die beiden „Karl Marx“-Vorstände Bodo Jablonowski und Sebastian Krause legten den Grundstein an jenem Ort, wo sich einst ein weiteres Teilstück des Acht-Ecken-Haus-Ensembles befand. Der Neubau soll dem historischen Vorgänger nachempfunden werden. Es ist eines von insgesamt fünf Gebäuden der „Karl Marx“ in der Mitte.

Die beiden „Karl Marx“-Vorstände Bodo Jablonowski (l.) und Sebastian Krause bei der Grundsteinlegung. Quelle: Julius Frick

Auf dem Areal am Alten Markt – dem sogenannten Block III – errichtet die Genossenschaft 46 Wohnungen, fünf Gewerbeflächen und einen Veranstaltungsbereich für Kunst, Kultur und Bildung. Bei Letzterem steht „noch ein Stück weit in den Sternen“, was damit passiert, so Jablonowski zur MAZ.

Die „Karl Marx“ ist gemeinsam mit der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG der größte Investor im Block III. Ein Teil der Wohnungen werden dank einer Landesförderung für 5,50 beziehungsweise sieben Euro pro Quadratmeter vermietet. Der frei finanzierte Rest liegt ebenfalls noch unterhalb des Mietspiegels: 9,90 Euro je Quadratmeter. „Die Fertigstellung ist für 2023 geplant“, kündigte Jablonowski an.

Von Ildiko Röd