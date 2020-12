Innenstadt

Das Bauprojekt Potsdamer Mitte schreitet weiter voran: Im Block vier hinter dem Bildungsforum werden nun die letzten beiden Grundstücke in einer öffentlichen Ausschreibung angeboten. Die Vergabe der in der Schwertfegergasse liegenden Lose 3 und 4 erfolgt an die überzeugendsten Nutzungskonzepte, wie die Geschäftsführer der Sanierungsträger Potsdam Sigrun Rabbe und Bert Nicke am Freitag bei einem Termin vor Ort sagten.

„Für diese besondere Bauaufgabe in bester Potsdamer Innenstadtlage suchen wir Bauherren, die gestalterische Qualität und soziales Engagement miteinander verbinden wollen“, sagt Nicke. Die Konzepte sollten Angebote mit mietgedämpften Wohnangeboten über eine möglichst lange Laufzeit beinhalten und einen urbanen Nutzungsmix schaffen.

Wie im gesamten Block, sollen die Erdgeschosse für eine öffentliche Nutzung erschlossen werden. Möglich seien beispielsweise Räume für Kulturangebote, Gastronomie oder Einzelhandel. „Wohnungen sollen ab dem ersten Obergeschoss entstehen“, sagte Rabbe. Eine gewerbliche Nutzung sei allerdings auch dort nicht ausgeschlossen.

Geschäftsführer der Sanierungsträger Potsdam: Sigrun Rabbe und Bert Nicke. Quelle: Sarah Kugler

Konzepte sollen der Öffentlichkeit präsentiert werden

Die auf der Grundlage des Nutzungskonzeptes ausgewählten Bieter müssten mindestens drei Architekturentwürfe je Parzelle ihres Loses erarbeiten, die von einem Auswahlgremium bewertet werden. Das beste Konzept wird im Anschluss durch die Bauherren realisiert. Bis Anfang des 2. Quartals 2021 soll laut Rabbe ein Nutzungskonzept ausgewählt sein. „Anfang 2022 rechnen wir mit den Baukonzepten, dann wissen wir genau wie es aussieht“, sagt sie. „Mit einem Baustart rechnen wir 2024.“

Wie in Block III ist es geplant, die Entwürfe für alle Lose, aus denen dann die besten Baukonzepte ausgewählt werden, im Vorfeld der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Jahr 2028 sollen nach aktuellem Stand alle Baumaßnahmen in der Potsdamer Mitte abgeschlossen sein.

„Eine ganz andere Innenstadt“

Nicke spricht von einem belebten Innenstadtkonzept, in der die acht Meter breite Schwertfegergasse – die in Erika-Wolf-Straße umbenannt werden soll – zu einer Gastronomiemeile werden könnte. „Das wird dann eine ganz andere Innenstadt sein als heute, eine ganz andere Strecke, die man sich erschließen kann“, sagt Nicke am Freitag. „Im Prinzip können Sie nach der Fertigstellung vom Alten Markt über den Neuen Markt bis zur Plantage durchlaufen.“

Wie berichtet geht Los 1 – zwischen Forum und Friedrich-Ebert-Straße – direkt an die Pro Potsdam. In den vier Einzelblöcken müssen Wohnungen im sozialen Wohnungsbau entstehen sowie Räume zur Erweiterung der Bibliothek oder der Volkshochschule und für kulturelle Nutzungen.

Auf der Fläche von Los 2 – entlang der Anna-Flügge-Straße (früher Kaiserstraße, später Staudenhof) – soll ein Studentenwohnheim entstehen, wie Nicke am Freitag auch noch einmal sagte. Die Fläche wird an das Land Brandenburg oder einen „geeigneten Partner für studentisches Wohnen“ vergeben.

Von Sarah Kugler