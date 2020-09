Bornstedter Feld

Aus Kompost machen sie Wärme, mit einem Windrad Strom: Die Montessori-Schüler vom Stern haben einen Biomeiler gebaut, der ein Gewächshaus ihrer „Jugendschule“ als Niedrigtemperaturheizung erwärmt; das Windrad liefert Elektrizität. Damit hat die Schule am Sonntag einen von fünf Umweltpreisen gewonnen, den die Stadt, die Stadtwerke, das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und der Verein Energie Forum Potsdam e.V. alljährlich vergeben. Er ist mit jeweils 1000 Euro dotiert.

Lob für autarke Energieversorgung

Bei der Preisverleihung im Rahmen des Umweltfestes im Buga-Volkspark kündigte die Schule ein, für ihre „Hofstelle“ am Schlänitzsee einen doppelt so gr0ßen Meiler bauen zu wollen, der ein Gewächshaus heizen soll. Die Schüler der 7. und 8.Klassen haben in den milderen und warmen Jahreszeiten zwei Wochen Unterricht im neuen Schulhaus am Stern und eine Woche im Freigelände. Ihre Anlage war das anspruchsvollste Projekt, das zum diesjährigen Wettbewerb eingereicht wurde.

Sophia Eltrop, Geschäftsführerin der Stadtwerke, lobte das „autarke, nachhaltige, kostengünstige Kreislaufsystem, das klimaneutral funktioniert und exemplarisch zeigt, welche natürlichen Energie- und Stoffkreisläufe bestehen: Windenergie, Biomasse, Kompost, Nahrung.“

Kaum Ideen aus der Bevölkerung

Womöglich wegen der Corona-Pandemie kamen dieses Jahr sehr wenig Vorschläge aus der Bevölkerung, dafür um so interessantere von Schulen. Deshalb entschlossen sich die Stadtwerke als Geldgeber, diesmal statt drei Preisen fünf zu vergeben, alle an Schulen. Zu den Preisträgern gehört das Evangelische Gymnasium Hermannswerder mit seinem Projekt „Plastikpiraten“ am Templiner See. Hierbei wurden regelmäßige, jahrgangsübergreifende Müll-Beseitigungsaktionen an den Uferzonen des Templiner Sees durchgeführt. Dazu konnten die Schüler dann sogar Kanu fahren. Das im Wasser Gesammelte wird in Kunstaktionen verwendet oder fachgerecht entsorgt.

Die Karl-Foerster-Grundschule kümmert sich mit ihren „Energiespar- und Klimadetektiven“ ums Stromsparen bei der Beleuchtung, Computern, der Heizung, richtigem Lüften oder beim Thema Mülltrennung. Es wurde sogar schon ein plastikfreier Freitag eingeführt.

Schule ermittelt „ökologischen Fußabdruck“

Die Waldorfschule Potsdam fordert auf „Tu wat! Klimawandel“ und befasst sich mit Klimawandel und Ressourcenschutz, zum Beispiel mit der Ermittlung des eigenen „ökologischen Fußabdrucks“ und daraus ableitbaren eigenen Verhaltensänderungen. Hervorzuheben ist der Kontakt zur Waldorfschule auf Sansibar: Mit Erlösen des Adventsbasars an der Schule wurde dort der Bau einer Regenwasserauffanganlage unterstützt.

Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule hielt auch in der Corona-bedingten Lockdown-Phase die Klimaschutzbewegung aufrecht, indem sie einen Kooperation und einen Austausch von Schülern mit Klimawissenschaftlern der Scientists for Future organisierte. Durch die Teilnahme an internationalen Videokonferenzen und durch eine Vernetzung weltweit fungierten die Potsdamer Schüler als Multiplikatoren für diese komplexen Themen.

Die Preisverleihung wurde „untermalt“ durch die Berliner Künstlergrupe „Die „Artistokraten“. Die Preisfigur „Kleiner König Zukunft“ stammt von der Künstlerin Solveig Karen Bolduan. Das Potsdamer Umweltfest im Volkspark findet jährlich am vorletzten Septemberwochenende statt.

Von Rainer Schüler