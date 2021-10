Potsdam

Der Potsdamer Musiker Helge Sauer, den alle nur Helje nannten, hätte auch die schwärzeste Nachricht noch mit Humor kommentiert. „Muss ich erst sterben, damit die MAZ über mich schreibt!“, hätte er mit seiner rauen Stimme vielleicht gesagt. Denn mit nur 50 Jahren ist Helje Ende September unerwartet und aus ungeklärter Ursache verstorben.

Helje spielte Kreisler, zitierte Busch, liebte abseitigen Humor

Er gehörte zum Stadtbild, war jahrelang als Straßenmusiker präsent, trat vor allem auf kleinen Bühnen auf. Doch die meisten kannten Helje von seinen spontanen Sessions im privaten Rahmen. Er spielte dort, wo er seine Freizeit verbrachte, jammte am Feuer, im Café, auf der Straße, am Ufer der Havel oder beim Potsdamer Vollmondtrommeln – einer Tradition, die er mit Leben erfüllt hat.

Die Evergreens, die jeder kannte, hat Helge Sauer in seinen Programmen mit abseitigen Nummern verbunden. Die Texte von Robert Gernhardt, Wilhelm Busch, Georg Kreisler hatten es ihm angetan – ein guter Reim und böser Humor gehörten zu seinen Vergnügen. Ein besonderes Talent entwickelte er für Experimente mit seiner Loop-Station. Angetan hatte es ihm auch der Trompeter Herb Alpert mit seiner Feelgood-Musik, die Helje genoss, wenn er nicht für andere spielte. Alpert und ihn verband, dass sie sich stets vornahmen, für gute Laune zu sorgen.

Musiker Helge Sauer bei einem Auftritt in Brandenburg. Quelle: Christian Bark

Seine Weggefährten schildern Helje als gutherzig, ehrlich und geradeaus. Dass er Musiker werden würde, war ihm schon in der Jugend in Werder klar – und alle andere Arbeit nebenbei war reiner Brotjob, die ihm diesen Traum ermöglichte. Bescheiden und bedürfnislos lebte er. Er zeigte, was man alles nicht brauchte, um glücklich zu sein.

Erstes Album soll aus dem Nachlass veröffentlicht werden

Kaum bekannt geworden ist Heljes eigenes Material. Deutsche Humoresken, aber auch englischsprachige Lieder gehören dazu. Im vergangenen Sommer war er so produktiv wie selten zuvor, nahm neue Songs auf, arbeitete an einer Demo-CD. Den Besuch im Tonstudio, den er zum 50. Geburtstag im August geschenkt bekam, konnte Helge Sauer nicht mehr wahrnehmen. Doch die Festplatte mit seinem Material ist jetzt in Händen eines befreundeten Musikers. Aus

seinem musikalischen Nachlass soll schon bald ein „Best of Helje“ veröffentlicht werden. „Er wollte ein Album haben, und das machen wir jetzt“, sagt seine Lebensgefährtin. Ende Oktober wird es im Nomadenland im Volkspark Potsdam eine Abschiedsfeier für Helge Sauer geben, bevor er auf dem Neuen Friedhof beigesetzt wird.

Von Peter Degener