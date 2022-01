Innenstadt

Wie klingt Brandenburg, welche Geräusche prägen das Land? In Potsdam ist es für den Tonkünstler Peter Eichstädt „ganz klar in erster Linie der Verkehr: die Straßenbahn, hupende Autos, ein ständiger Lärmpegel, der dich den ganzen Tag begleitet“. Im Umland seien es „Naturgeräusche. Das Muhen der Kühe. Vogelgezwitscher und im Herbst der Vogelzug. Landregen ist auch immer präsent. Und Kirchenglocken fallen auf.“

Hinzu kämen spezielle Orte im Land: Das Schiffshebewerk in Niederfinow oder die Spieluhr am Brandenburger Tor. Ende der 1970er Jahre von Gottfried Höfer (1931-1983) an den Eingang zur Potsdamer Bummelmeile gesetzt, lässt das Meißner Porzellanglockenspiel in dem Metallkunstwerk zu jeder vollen Stunde das Lied „Im Frühling“ von Hanns Eisler erklingen.

„Gefragt ist alles, was euer Dorf ausmacht“

Peter Eichstädt, der im Dezember mit Wohnung und Tonstudio aus Bergholz-Rehbrücke in die Brandenburger Vorstadt von Potsdam umgezogen ist, arbeitet an einer Sound-Bibliothek mit Brandenburger Geräuschen. Er setzt dabei auf ehrenamtliche Unterstützung aus der Tiefe des Landes, auf die Einsendung von Aufnahmen „mit allem, was eure Stadt/euer Dorf so ausmacht“, egal ob als Handy-Mitschnitt oder professionell, wie er vor wenigen Tagen auf Facebook schrieb.

Die Idee zu dem Projekt kam ihm vor einem guten Jahr an der Potsdamer Spieluhr: „Ich dachte, man müsste so etwas mal aufnehmen und anderen Menschen zugänglich machen.“ Aus seiner Arbeit als Filmmusikkomponist und Musicalautor ist ihm selbst der Zugriff auf Geräuschsammlungen zu verschiedensten Themen vertraut.

Nebengeräusche werden gelöscht

Zur reinen Sammlung kommt für den Archivar die Bearbeitung der Tonsequenzen, die Bereinigung von ungewollten Nebengeräuschen wie dem Türenschlagen, dem anfahrenden Auto, dem Rauschen von Blättern oder dem Rütteln des Windes am Mikrofon.

Begonnen hat er mit der Arbeit an der Geräuschsammlung mit einem Stipendium der Gema, das als Übergangshilfe für Tonkünstler in der Corona-Krise aufgelegt wurde: „Wir müssen ja sehen, wie wir als Musiker klarkommen, wenn nur noch ein Zehntel der Konzerte gespielt werden können.“

Eichstädt ist Musiker in drei Bands, darunter die Potsdamer Glamrock-Combo The Clogs, der zuletzt selbst das Silvester-Open-Air in Kühlungsborn wegen Corona abgesagt worden ist. Konzerttermine für das neue Jahr hätten sie noch nicht, sagt er: „Die Veranstalter halten sich zurück.“

Geräusch-Sinfonie „Ein Tag in Brandenburg“

Das Projekt „So klingt Brandenburg“ ist zweigeteilt. Zunächst ist er auf der Suche nach Geräuschen, die für das Land typisch sind. Parallel zur eigentlichen Datenbank soll ein spezieller Soundtrack entstehen: „Ein kleines Werk, in dem die Geräusche benutzt und verfremdet werden. Das könnte aufgebaut sein wie ein Tag in Brandenburg – es geht früh mit dem Morgen los und endet in der Nacht.“

Die Sound-Bibliothek für Brandenburg soll nach Eichstädts Vorstellung in ein, zwei Jahren im Internet zugänglich sein: „Du kannst dich hineinklicken und dir die Geräusche kostenfrei herunterladen. Sicher wird es eine Spendenmöglichkeit für einen guten Zweck geben. Ich selbst will daran kein Geld verdienen. Ich will es breit fächern und zur Verfügung stellen.“

Die Einsatzgebiete seien vielfältig: „Es gibt ja Leute auch aus unserer Branche, aus Film, Fernsehen und Rundfunk, die zum Beispiel überlegen – jetzt brauche ich die Spieluhr aus Potsdam, wo bekomme ich das Motiv her?“

Die Geräuschsinfonie „Ein Tag in Brandenburg“ mit Impressionen aus Stadt und Land, „mit Straßenbahn hier und Kuhstall dort“ könnte es nach Kalkulation des Komponisten auf eine Gesamtspielzeit von fünf bis zehn Minuten bringen.

So funktioniert es Gesucht werden für die Soundbibliothek Geräusche von allem, was das Leben und die Landschaft in Brandenburg ausmacht. Gefragt sind kurze Tondateien, für die Qualität ist es egal, ob mit Handy- oder professionellerem Equipment. Wichtig sind kurze Informationen, worum es sich bei den Aufnahmen handelt und an welchem Ort sie entstanden sind. Gesendet werden können die Dateien an post@petereichstädt.de

Projekt für Demenzpatienten als Ableger

Er könne sich vorstellen, das Projekt mit einem Ableger auszuweiten auf Anwendungen für den medizinischen Bereich: „Dass für Patienten im Koma oder Delirium Aufzeichnungen mit den Alltagsgeräuschen in ihrer privaten Umgebung bis in zu den Stimmen ihrer Familienmitglieder angefertigt und dann der Station zur Verfügung gestellt werden.“

Diese Idee habe er bereits mit mehreren Ärzten besprochen die gesagt hätten: „Es klingt sehr interessant, mach mal.“ Mit wissenschaftlicher Begleitung könne das „eine schöne Sache werden, die den Leuten wirklich hilft“.

Brandenburgische Edition für Senioren

Berührung mit dem medizinischen Bereich habe er nicht zuletzt durch seine Projekte mit Hochbetagten und Demenz-Patienten, für die er in den vergangenen Jahren Musik-CDs auf spezielle Weise bespielte: „In tieferen Tonarten und in langsamerer Geschwindigkeit.“ Die menschliche Stimme verliere im Alter an Höhe und so sei es einfacher, mitzusingen. Die Reaktionen aus Heimen und von Angehörigen seien sehr positiv.

Nach einer Weihnachtslieder- und einer Volkslieder-CD sei er jetzt auf der Suche nach Sponsoren und Partnern für eine „brandenburgische Edition“, die sich an Menschen aus der ehemaligen DDR richtet: „Die haben ja doch einen anderen musikalischen Background als die Leute aus den alten Ländern.“

Kontakte für diese Einspielung habe er bereits zu Chören in Finsterwalde und Bergholz-Rehbrücke, namhafte DDR-Interpreten wie Frank Schöbel und Angelika Mann hätten bereits zugesagt. Spezielle Lieder aus dem Osten seien etwa „Du hast den Farbfilm vergessen“ oder „Sieben Brücken“, „was die Leute eben aus der Zeit ihrer Jugend kennen“. Daneben sollen auch Kinderlieder auf die CD: „Beliebt ist, hätte ich nie gedacht, ,Der Kuckuck und der Esel’.“

Diese CD könne in Abhängigkeit von den Partnern noch in diesem Jahr erscheinen.

Der Hühnerstall von Wittbrietzen

Anders liegt der Fall bei der Geräuschsinfonie „Ein Tag in Brandenburg“: Keine CD. „Das wäre zwar einfach zu machen, aber wenn man die Sache online stellt, ist man näher an der Zielgruppe dran“, sagt Peter Eichstädt: „Viele Senioren haben noch Abspielgeräte, CD-Player, die Jüngeren hingegen nur noch selten.“ Sie bevorzugten andere Medien.

Ganz ausschließen will er eine Pressung aber auch für das Brandenburg-Sound-Projekt nicht: „Wenn sich der Bedarf zeigt, werde ich auch eine CD davon brennen lassen. Mit Booklet und allem drum und dran, so dass dann auch die Hühnerstalltür aus Wittbrietzen benannt wird, wenn sie in der Geräuschkulisse erscheint.“

