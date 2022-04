Potsdam

Musik im Dreivierteltakt kann Erstaunliches bewirken, zumal, wenn sie unerwartet kommt. In Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ (1968) gibt eine Szene, in der die Raumstation quasi tänzelt, als eigentlich unpassende Musik dazu erklingt: „Ein elektronisches Klingeln hätte einfach nur die Fremdheit verstärkt“, sagt Wolfgang Thiel: „Der Walzer hingegen betont die Selbstverständlichkeit, dass man zum Mond fliegt.“

Donauwalzer gegen Badenweiler Marsch

In Volker Schlöndorffs „Die Blechtrommel“ (1979) gibt es die sogenannte Maiwiesen-Sequenz, in der Oskar Matzerath gegen den Badenweiler Marsch eines Nazi-Aufzugs anspielt: „Er fängt an dagegen anzutrommeln und allmählich schafft er es, dass die Bläser vom Marsch zum Donauwalzer übergehen und die Maiden anfangen zu tanzen, anfangs gegen ihren Willen, dann immer begeisterter.“

Seit mehr als 40 Jahren forscht der Potsdamer Komponist und Musikwissenschaftler zum Walzer im Film. In seiner Promotion 1975 beschäftigte er sich mit Film- und dramatischer Fernsehmusik. 1981 erschien sein Buch „Filmmusik in Geschichte und Gegenwart“, das bereits ein eigenes Kapitel zum Walzer enthielt.

Filmbegeistert von klein auf

Filmbegeistert war er von klein auf, sagt Wolfgang Thiel, und von Anfang an war die Musik wichtig dabei: „Ich weiß noch, wie ich als Kind im Kino dachte, oh wäre das schön, wenn ich die Musik für so einen Film schreiben könnte. Und als ich später Musik studierte, hatte ich bald auch dieses Thema.“

Schon zu Beginn seiner wissenschaftlichen Arbeit hinterlegte Wolfgang Thiel zu jedem Film den er sah, eine Kartei mit Notizen nach einer bestimmten Methodik. Und allmählich sei ihm dabei aufgefallen, wie präsent der Walzer im Vergleich zu anderen musikalischen Gattungen ist: „Ich habe dann angefangen mir Listen anzulegen mit Walzerfilmen, chronologisch geordnet, inzwischen bin ich bei ungefähr 1000 Titeln.“

Mit dem Donauwalzer in den Tod

Interessant seien für ihn Walzer, „die man nicht erwartet“. Wie in Kubricks „2001“ oder in Schlöndorffs „Blechtrommel“. Oder in „Lohn der Angst“ von Henri-Georges Clouzot (1953), in dem unter gefahrvollen Bedingungen Nitroglyzerin transportiert wird: „Der Held stirbt zum Schluss, als er im Autoradio den Donauwalzer hört. Er bewegt das Lenkrad im Rhythmus dazu und stürzt in die Schlucht.“

Selbst Horrorfilme arbeiteten mit Walzern, sagt der Wissenschaftler. Allerdings käme hier eher der „Schwarze Walzer“ zu Einsatz; nicht die lebensbejahende Wiener Schule, sondern zum Beispiel der Valse triste von Jean Sibelius „mit diesem schleppenden, mühevollen Charakter“.

„Einmal rund um den Globus“

Wolfgang Thiel vor der Sauer-Orgel in der Dorfkirche Bornim. Quelle: Julius Frick

Er habe sich gefragt, warum ausgerechnet der Walzer diese prägnante Stellung im Film einnimmt und nicht ein anderer Tanz wie zum Beispiel der Tango. Eine Begründung sei die „unglaubliche Vielfalt“, die unterschiedlichsten nationalen Ausprägungen vom Wiener Walzer über die französische Valse Musette und den Mexikanischen bis zum Russischen Walzer: „Er ist einmal rund um den Globus.“

Eine andere Erklärung sei das „erstaunliche Spektrum“ im Ausdruck: „Ein Walzer kann pessimistisch sein bis zur Erstarrung, er kann aber auch auf rauschhafte Weise pure Lebensfreude vermitteln.“ Diese Vielfalt sei es, die die Regisseure immer wieder reize.

Forschung zum Walzer im sowjetischen Kino

In dem 2017 zur gleichnamigen Ausstellung im Filmmuseum erschienenen Buch „Der Tanz und das Kino“ untersuchte Wolfgang Thiel in einem umfangreichen Eröffnungsbeitrag „Kino im Dreivierteltakt“ die „dramaturgische Funktion des Walzers im Spielfilm“.

Vor wenigen Tagen erschien als Auftakt für eine neue Schriftenreihe „Film Musik Sound“ der International Academy of Media and Arts Halle eine von Wolfgang Thiel mit initiierte Anthologie „Walzerfilme und Filmwalzer“ zur „Rezeption des Walzers und des Walzertanzes im Film“. Beigesteuert hat der Potsdamer einen Beitrag „Zur Gestalt und Funktion der Walzer im sowjetischen Kino“.

Neuland für die Wissenschaft

Warum gerade dieses Thema? „Das ist absolutes Neuland“, sagt der Wissenschaftler: „Das ist noch nie bearbeitet worden.“ Zumal er für sich vor geraumer Zeit die Entscheidung getroffen habe, in Abgrenzung zu Hollywood nur noch über europäische Musik zu arbeiten, „und da mit dem Schwerpunkt Osteuropa, weil das nun wirklich stiefmütterlich behandelt wird“.

Eine andere Forschungsarbeit von Wolfgang Thiel mit dem Fokus auf Mitteleuropa könnte ebenfalls noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Vor einigen Jahren sei er zu einem Projekt der Universität Ohio über europäische Filmmusik seit 1945 eingeladen worden: „Sie haben für jedes Land einen Autor angesprochen.“

Filmmusik in Ost- und Westdeutschland

Der Potsdamer bekam den Zuschlag für die Filmmusik im geteilten Deutschland. Das Ergebnis ist eine vergleichende Studie am Beispiel Hunderter Filme. Augenfällige Unterschiede gebe es schon bei den Genres: Im Osten fehlten der Horror- und der Heimatfilm, sagt der Wissenschaftler, während im Westen „der antifaschistische Film sehr unterbelichtet war“.

Wolfgang Thiel, der von 1990 bis 2010 die städtische Musikschule „Johann Sebastian Bach“ leitete, arbeitet seither „phasenweise“, wie er sagt, mal als Komponist, mal als Musikwissenschaftler: „Ich kann nicht beides gleichzeitig.“

Allein mit sich an der Sauer-Orgel in Bornim

Eine besondere Beziehung hat er zur Sauer-Orgel in der Dorfkirche Bornim. Frisch im Ruhestand, schrieb er 2010 ein Werk für die Neu-Einweihung des restaurierten Instruments. Immer wieder einmal spielt er dort eigene Orgelstücke allein für sich: „Ich habe einen Schlüssel.“

Seine jüngste Arbeit, eine auf Wunsch der Musiker komponierte viersätzige Violinsonate, wird am 21. Mai um 17 Uhr in einer Veranstaltung des Vereins musikalisch-literarische Soireen im Theatersaal des Potsdam-Museums von Johannes Jahnel und Yui Yasuhara uraufgeführt.

Wiedersehen mit „Honecker und der Pastor“

Seine 1992 aufgenommene Honorarprofessur für Filmmusik und Kompositionslehre im Studiengang Medienmusik an der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ behielt Wolfgang Thiel noch bis 2013. Einer seiner Schüler ist ihm gerade mit dem Film „Honecker und der Pastor“ (Regie: Jan Josef Liefers) im ZDF wieder begegnet: Conrad Oleak hat die Musik dafür geschrieben und ausgewählt.

