Sacrow

Mit Musik zum Palmsonntag wird am 10. April die Konzertsaison in der Heilandskirche eröffnet. Musizieren werden Pirmin Kustin an der Orgel, sowie das Luisen-Vocalensemble unter Leitung von Kalina Marszałek-Dworzyńska.

Zur Aufführung kommen neben der „Deutschen Messe“ für Chor und Orgel von Franz Schubert sowie À-Cappella-Kompositionen unter anderem von Wacław Szamotuł, Tomas Luis de Victoria, Marc’ Antonio Ingegneri und Johann Sebastian Bach.

Reinhard Beyer liest Texte zur Passion von Dietrich Bonhoeffer und Regine Rüss.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden für die Weiterführung der Konzertreihe in der Heilandskirche gebeten.

Durch die Ausfälle und Einschränkungen der beiden zurückliegenden Corona-Jahre seien die finanziellen Reserven „so gut wie aufgebraucht, so dass wir gerade in besonderem Maße auf Ihre freundliche Unterstützung angewiesen sind“, heißt es in der Einladung.

Trotz des Wegfalls der gesetzlichen Corona-Eindämmungsmaßnahmen werde bei Konzerten in der Heilandskirche zunächst weiter um das Tragen eines Mund-Nasenschutzes gebeten. Eine Platzbeschränkung besteht nicht mehr. Das Konzert beginnt um 15 Uhr.

Angekündigt wird zugleich ein zusätzlich ins Programm genommenes Sonderkonzerts am 24. April um 15 Uhr: Die Orgel-Virtuosin Ekaterina Leontjewa gibt ein Friedens-Benefiz-Konzert zu Gunsten von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern, die infolge der militärischen Auseinandersetzungen in Not geraten sind.

Info Das komplette Programm der Konzertsaison unter www.heilandskirche-sacrow.de/termine.html

Von Volker Oelschläger