Innenstadt

Acht Ensembles mit 22 Teilnehmern sowie acht junge Solisten der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ fahren zum Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Der findet dieses Jahr vom 24. bis 26. März in Frankfurt (Oder) statt.

Zum Regionalwettbewerb „West“ vom 11. bis 13. Februar in Falkensee und Rathenow hatte die Schule 59 Musiker in die ausgeschriebenen Solo- und Ensemblewertungen geschickt: 24 in die Solo-Kategorien, 35 in 13 Ensembles.

Anspruchsvolles Programm

„Für den Wettbewerb machten sich die Schüler auf den Weg, ein anspruchsvolles Programm vorzubereiten, in Vorbereitungsvorspielen ihre Bühnenpräsenz zu trainieren und am Wettbewerb teilzunehmen“, berichtet Heike Lupuleak, Leiterin der Potsdamer Musikschule. Lehrkräfte und die Eltern begleiteten sie in fachlicher und menschlicher Hinsicht.

Der junge Cellist Peter Vincent Sosa darf sich mit seiner Lehrerin Kristin Hofmann und seiner Mutter, die ihn auch am Klavier begleitete, über die höchst mögliche Wertung von 25 Punkten freuen.

Auch das Duo Stephan Gottschall und Moritz Kocibelli mit Ensembleleiter Ralf-Torsten Zichner erzielte die Höchstpunktzahl; es erhielt außerdem den Sonderpreis für die beste Wertung

Vier weitere Spieler eines Ensembles sowie drei Solisten haben die theoretische Punktzahl zum Erreichen des Landeswettbewerbes erzielt, sind jedoch noch in der Altersgruppe I, während der Landeswettbewerb erst mit Altersgruppe II beginnt.

