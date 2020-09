Potsdam

Die Stadt Potsdam in den ersten Nachkriegsjahren – darüber ist wenig bekannt. Wer waren die Männer und Frauen, die nach 1945 im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung führende Positionen innehatten? Mit welchen Mitteln schaffte es die SED, auch in der einstigen Residenzstadt ihren unbedingten Machtanspruch durchzusetzen. Wir stellen die Nachkriegsoberbürgermeister vor, heute: Walter Paul, 1945-1951.

Walter Paul kam 1937 nach Babelsberg

Der Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg ist in der sowjetischen Besatzungszone auch eine Zeit neuer Namen. Vielerorts sind es von den Nazis Internierte, oftmals Funktionäre der Kommunistischen Partei, die von den Sowjets in führende Positionen eingesetzt werden. In Potsdam schlägt die große Stunde für einen Mann, der zwar seit 1924 ein Parteibuch der Kommunisten hat, der aber nie Funktionär, nie auf der Flucht, nie inhaftiert war. Er taucht quasi aus dem Nichts auf, dieser Walter Paul. Um im Frühjahr 1951 für immer von der Bildfläche zu verschwinden – er flüchtet mit seiner Familie in den Westen.

Paul wurde 1901 im westpreußischen Karnitzken, Kreis Marienwerder (heute Kwidzyn) geboren. Nach der Volksschule erlernt er das Schneiderhandwerk, geht dann auf Wanderschaft. 1924 gelangt er nach Berlin. Weil er sich bei einem politischen Scharmützel eine schwere Fußverletzung zuzog, ist er später vom Militär- und Volkssturmdienst befreit. Durch Heirat kommt er 1937 nach Babelsberg.

Das Wohnhaus von Paul – die Heinrich-von-Kleist-Straße 15 in Babelsberg. Quelle: privat/Familienarchiv Paul

Die Zwangsarbeiter loben ihn – da machen ihn die Sowjets zum Chef

Da sich nach Kriegsende die dortigen russischen Fremdarbeiter anerkennend bei der Kommandantur über Paul äußern, macht ihn deren Chef zum Bezirks-Bürgermeister in Babelsberg, wo er den Siegern bei der Vorbereitung der Potsdamer Konferenz zur Hand geht.

Und da er den Sowjets zeigt, dass sie sich auf ihn verlassen können, ernennt ihn am 20. Juli 1945 Stadtkommandant Oberst Werin zum Oberbürgermeister von Potsdam. Der zu Kriegsende amtierende Friedrich Bestehorn war am 8. Mai vorübergehend festgenommen worden, über seinen Nachfolger Heinz Zahn heißt es nebulös: „Als sich herausstellte, dass dieser ein Schwindler war, wurde er im Juli 1945 abgelöst.“

„Ich verbot ihnen, den Park von Sanssouci abzuholzen“

Obwohl Paul ja eigentlich langjähriges KPD-Mitglied ist, kommt es doch von Anfang an zu Differenzen mit Potsdams „alten Parteikommunisten“, wie er sie später in einem im „Spiegel“ erschienen Artikel nennt. Einer der Streitpunkte: „Ich verbot ihnen, den Park von Sanssouci abzuholzen.“ Den Erfüllungsgehilfen des KPD-Chefs Walter Ulbricht ginge es nicht nur um Brennmaterial. Vielmehr hätten sie sich, so Paul, vorgenommen, „die alte Potsdämlichkeit, den muffigen Geist der Schabracken und den Dünkel des Offiziersadels und der Generalswitwen auszurotten“.

Dabei stehen Stadtverwaltung und Oberbürgermeister vor ganz anderen, elementaren Aufgaben. Die Bombenangriffe der letzten Kriegstage im April 1945 haben weite Teile der Stadt in ein Trümmerfeld verwandelt, es herrscht akute Wohnungsnot. Es fehlen 17 000 Wohnungen. Wie überall wird die Lage dadurch erschwert, dass Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten in die Stadt strömen. Die Ernährungslage ist desolat, die Schwarzmärkte blühen.

Paul bekommt zunehmend Probleme mit der eigenen Partei

Bei allen vordringlich zu lösenden Aufgaben ist der Umgang mit dem, was von Stadtschloss und Garnisonkirche blieb, von Anfang an ein Streitpunkt. Während der Oberbürgermeister die Debatte offen lassen will, setzt sie sich die SED-Spitze vehement für den Abriss ein. Man habe erfahren, so heißt es voller Empörung in einem SED-Papier, dass „der Aufbau der Garnisonkirche durch das Bauamt getarnt vor sich gehen soll“.

Kein Wunder, dass der Oberbürgermeister zunehmend Probleme mit seiner eigenen Partei bekommt. Als er am 14. April 1950 auf einer Kundgebung zum fünften Jahrestag der Bombardierung Potsdams nicht bloß aus SED-Papieren zitiert, sondern auf einen Passus des Potsdamer Abkommens von 1945 zum „demokratischen und friedlichen“ Neuaufbau unter alliierter Obhut verweist, bringt das die Parteiführung zur Weißglut. Paul darf „in der nächsten Zeit kein Hauptreferat auf Veranstaltungen oder Kundgebungen übernehmen“. Das kommt einem Maulkorb gleich.

Walter Paul mit seiner Familie. Quelle: privat/Familienarchiv Paul

Wilhelm Piecks Schwiegersohn wird sein Widersacher

Und der Oberbürgermeister hat weitere Widersacher in der Stadt und im Land. Einer der heftigsten ist offenbar der Brandenburger Polizeichef Richard Staimer. Schwiegersohn des DDR-Staatspräsidenten Wilhelm Pieck. Staimer hat dem Oberbürgermeister schon 1947 gedroht: „Dem Genossen Paul hauen wir noch beide Beine weg.“

Natürlich ist Paul als Oberbürgermeister und Mitglied der SED-Kreisleitung Anfang 1950 eingebunden in das Kesseltreiben gegen vermeintlich „reaktionäre“ Mitglieder in den bürgerlichen Parteien, in dessen Folge Bürgermeister Erwin Köhler und seine Ehefrau sowie die Abgeordneten Franz Schleusener, Ludwig Baues und Friedrich Bolle zu Tode kommen. Vier Stadtverordnete werden zu zum Teil langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Er kandidiert 1950 nicht mehr als Oberbürgermeister

In den SED-Akten gibt es aber auch Verweise darauf, dass mehrfach mit zum Teil dubiosen Vorwürfen gegen Paul ermittelt wird. Im Sommer 1950 ist das alles für ihn Anlass, die Notbremse zu ziehen. „Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes“ wolle er bei den Wahlen im Herbst nicht mehr als Oberbürgermeister kandidieren.

In der SED-Führung hat man den Entschluss wohl mit Erleichterung aufgenommen. „Die politische Konstellation und der besondere Charakter der Landeshauptstadt“ erforderten „eine besondere politische Stärke und Härte und konsequente Menschen“, heißt es in einem Parteipapier zu den Anforderungen an den Oberbürgermeister mit Blick auf die Ulbrichtschen Maxime, den „alten Geist von Potsdam“ auszutreiben. Im Übrigen unterhalte Paul „alle möglichen Verbindungen zu zweifelhaften Elementen“, was offenbar meint, dass er auch das Gespräch mit bürgerlichen Kreisen sucht. Warum man ihn nicht schon eher ablöst? Paul, so muss immer wieder konstatiert werden, „arbeitet sehr eng mit der sowjetischen Kommandantur zusammen“ – und ist damit schwer angreifbar.

Walter Paul vor einem Wahllokal 1950. Er trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Quelle: Stadtarchiv

1951 flüchtet er in den Westen

Im März 1951, fünf Monate nach seiner Abwahl, flüchtet der einstige Kommunist Walter Paul in den Westen. Wie tief müssen die Verletzungen gewesen sein, die ihm der SED-Apparat in Potsdam zugefügt hat, dass sich der langjährige Oberbürgermeister zu diesem Schritt entscheidet? Zunächst hatte er noch, so eine Stasi-Notiz, „bei der HO-Landesleitung als Sachbearbeiter“ gearbeitet. Am 21. März 1951 verlässt er Potsdam, unter dem Vorwand, er würde zur Kur in den Harz fahren.

Kaum etwas ist aus seinem späteren Leben bekannt

Über Pauls weiteres Leben ist nur wenig bekannt. Einer seiner beiden Söhne, der in Hannover eine Maßschneiderei eröffnet, ist früh verstorben. Den Nachfahren zufolge habe Paul wieder als Bügler und Zuschneider gearbeitet, wechselt dann zum Wachschutz. Die Familie lebt in bescheidensten Verhältnissen. Dass Paul einmal Oberbürgermeister gewesen sein soll, hält man eher für eine Legende. 2008 fragt eine Enkelin im Potsdamer Stadtarchiv nach und erhält Gewissheit. Seitdem gibt es dort in der Akte Walter Paul den Vermerk: gestorben am 16. Mai 1985 in Hannover.

Von Frank Starke