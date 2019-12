Die Unscheinbar ist wieder da

Innenstadt

Nach vier Monaten Umbaupause ist eine Institution des Potsdamer Nachtlebens wieder da: Die Unscheinbar wird am Sonnabend wieder öffnen. Schon am vergangenen Wochenende hatte die Bar für eine private Feier kurz den Betrieb wieder aufgenommen, nun sei aber, sagt Barchef Erik Helbl, alles fertig. Ursprünglich hatte die Schließzeit nur wenige Wochen betragen sollen.

Eine Bar seit 1989

„Unser Plan war ja, mal zu renovieren“, sagt Erik Helbl. Neue Farbe, kleinere Reparaturen – eben das, was im normalen Alltag nicht erledigt werden kann, aber anfällt. Vor fünf Jahren hat der heute 37-jährige Gastronom die kleine Kneipe in der Friedrich-Ebert-Straße übernommen. Doch die tatsächlich unscheinbare Bar ist schon viel länger ein wichtiger Anlaufpunkt für Nachtschwärmer. „Seit 1989 ist hier eine Bar“, sagt Erik Helbl, „auch wenn die ersten Versuche nicht so lang dauerten.“ Später kamen die Radiosender Fritz und Radio Eins, dann, im Jahr 2000, der Name Unscheinbar, der sich bis heute gehalten hat.

Doch das trifft, wie Erik Helbl und sein Team in den letzten Monaten erfahren mussten, auch auf eine Reihe anderer Altlasten in der Bar zu. „es ist halt ein Haus aus den 1760er-Jahren“, sagt der Barchef. Zahlreiche Wasser- und Feuerschäden hat das Gebäude überstanden, auch die neueren Anstriche sind Jahre alt –und viele, viele Schichten übereinander. Dazu fanden sich in den Zsichendecken Zeitungen aus den 1960ern, alte Radio-Dekorationen inklusive einer seit Jahrzehnten ungenutzten Lampe und Zentimeterdicke Lackschichten auf den Heizkörpern. „Wir haben jetzt wirklich alles abgetragen und von Grund auf saniert“, sagt Helbl. Sein Ehrgeiz sei dabei auch gewesen, möglichst viele Arbeiten selbst zu erledigen. „Das hat uns als Team jetzt auch noch einmal eine ganz besondere Identifikation mit unserer bar gegeben“, sagt er. „Wir haben gesehen, dass all die zeit, all unser Herzblut, das wir investiert haben, Früche tragen.“ Bis zuletzt habe man schließlich gemeinsam die Nächte durchgearbeitet. Besonders stolz ist Erik Helbl darauf, die mehr als 300 Jahre alte Treppe –bislang „ein schwarzes Loch“, wie er sagt – freigelegt und restauriert zu haben: „Ein Schmuckstück.“

Sechs Tage die Woche mit Open End

Das erwartet die Bar-Mannschaft auch jetzt wieder, schließlich ist die Unscheinbar für ihre langen Öffnungszeiten bekannt. „Montags bis samstags 19 Uhr bis Open End“, schreibt die Bar auf ihrer Homepage –und an diesem Wochenende kann zum ersten Mal wieder probiert werden, wann genau so nein offenes Ende eigentlich ist.

Von Saskia Kirf