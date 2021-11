Potsdam

Der Nikolaisaal verschärft freiwillig seine 2G-Regel und sagt Partys und Tanzveranstaltungen ab. Seit Anfang November besteht dort die 2G-Regel, wonach Zutritt nur vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem digitalen Nachweis erhalten. Neu ist, dass die zwischenzeitlich aufgehobene Maskenpflicht für alle Besucher ab 6 Jahren nun wieder durchgehend im Hause gilt – außer im Gastronomiebereich.

„Schärfer als das Land erlaubt“

„Wir setzen damit angesichts der steigenden Infektionszahlen in Potsdam und im Land Brandenburg ein Signal für freiwillige Sicherheit und werden schärfer als das Land erlaubt“, kommentiert Heike Bohmann, die Geschäftsführerin des Nikolaisaals, diesen Schritt.

Tangonacht verschoben

Vor diesem Hintergrund werden nun auch bis auf weiteres Tanz- und partyähnliche Eigenveranstaltungen des Nikolaisaals abgesagt beziehungsweise verschoben. Dies betrifft die Tangotanznacht am 18. Februar 2022, die auf den 27. Januar 2023 verlegt wird, sowie die „Synth Happens“-Clubnight mit Andreas Henneberg & friends und dem Filmorchester Babelsberg am 19. Februar 2022, für die noch ein Ersatztermin gesucht wird. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit bzw. können in der Ticket-Galerie des Nikolaisaals zurückgegeben werden.

Von MAZonline