Potsdam

Hans Friedrichs bleibt bis Kriegsende Potsdams Oberbürgermeister. Was seinen Anteil an der Zerstörung der Stadt anlangt, gehen die Meinungen auseinander. Friedrichs habe, so ist beim Stadthistoriker Andreas Kitschke zu lesen, die völlig sinnlose Erklärung Potsdams zur Festung zu verantworten, die noch in den letzten Kriegstagen zur Zerstörung zahlreicher historischer Gebäude durch Artilleriebeschuss der Roten Armee führt.

Für den Historiker Armin Hanson ist bei aller berechtigten Kritik an dessen Amtsführung als Oberbürgermeister und seiner Tätigkeit als NSDAP-Kreisleiter die Behauptung, Friedrichs habe sich nicht entschieden genug gegen die Erklärung Potsdams zum „Festen Platz“ zur Wehr gesetzt und sich bei Kriegsende aus der Verantwortung gestohlen, nicht zutreffend: „Tatsächlich liegen mehrere Aussagen vor, die glaubhaft belegen, dass er sich intensiv bemühte, Potsdam vor der weiteren Zerstörung zu bewahren“. Friedrichs habe mündlich und schriftlich und auch rechtzeitig die Belegung der Stadt und insbesondere der Altstadt mit Kriegsgefangenenlazaretten über die Schutzmacht Schweiz bei den Feindmächten beantragt. Doch der Gauleiter habe diese Forderung entschieden zurückgewiesen.

Am 14. April 1945: Luftangriff durch die Briten

Die Folgen sind bekannt: Am späten Abend des 14. April 1945 zerstört ein britischer Luftangriff große Teile des Potsdamer Zentrums. Die Garnisonkirche brennt aus, die Nikolaikirche wird stark beschädigt. Bei Kriegsende sind nur noch 3301 von 5166 Häusern der Innenstadt bewohnbar. Weite Teile der Stadt sind eine Trümmerwüste.

NSDAP-Funktionär und Oberbürgermeister von Potsdam fast bis Kriegsende: General Hans Friedrich. Quelle: Hans Weber/Potsdam Museum

Aber Friedrichs setzt sich nicht, wie es in einigen Quellen heißt, „rechtzeitig vor der herannahenden Roten Armee gen Westen ab“, sondern, so hat es Hanson ermittelt, der Ex-Generalmajor erhält in den letzten Kriegstagen noch den Befehl, sich der kämpfenden Truppe anzuschließen. Er überträgt daraufhin seinem Mitarbeiter Friedrich Bestehorn die Weiterführung der Amtsgeschäfte. Vermutlich am 6. Mai trifft Friedrichs an der Elbe bei Tangermünde auf amerikanische Truppen. Es folgen Kriegsgefangenschaft und Internierung als ehemaliger NSDAP-Funktionär.

NSDAP-Mann Friedrich wird 1950 als „entlastet“ eingestuft

Im Juli 1946 kommt er frei. Im späteren Entnazifizierungsverfahren wird er im April 1950 endgültig in die Kategorie V („entlastet“) eingestuft. Im Hinblick auf die Verantwortung, die Friedrichs als Kreisleiter für die Errichtung und Festigung der NS-Diktatur trägt, scheint dies aus heutiger Sicht eine durchaus fragwürdige Entscheidung. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, so das Gutachten, dass Friedrichs sich an Gewalttaten des NS-Regimes beteiligt oder Gegner der NS-Herrschaft an die Gestapo ausgeliefert hat. Hans Friedrichs lebt zunächst in Bielefeld, dann im Schwarzwalddorf Menzenschwand, wo er sich wieder für den Natur- und Heimatschutz einsetzt. Er stirbt am 11. April 1962 in Meran.

Als Mann des Übergangs geht Friedrich Bestehorn in die Potsdamer Analen ein. Nach Hans Friedrichs‘ Weggang amtiert der Oberverwaltungsrat als provisorischer Oberbürgermeister.

Friedrich Bestehorn (r.), hier noch als Magistrat, mit seinem Amtsvorgänger Arno Rauscher. Quelle: Hans Weber/Städtische Lichtbildstelle Potsdam

In den seit dem Einrücken der Roten Armee am 27. April 1945 täglich stattfindenden Besprechungen mit der sowjetischen Kommandantur wird über die notwendigsten Maßnahmen, entschieden, um das normale Leben wieder in Gang zu setzen. Für die verantwortlichen Positionen der Stadtverwaltung wählt Bestehorn, wie er in einem Lebenslauf schreibt, die fähigsten älteren Berufsbeamten aus, die auch parteipolitisch im nationalsozialistischen Staat nie aktiv hervorgetreten waren. Zu den dringendsten Aufgaben zählt die Beisetzung der Gefallenen und Verstorbenen sowie die Beseitigung der Tierkadaver, die Sicherstellung der wichtigsten Lebensmittel für die Bevölkerung, die Schuttbeseitigung in den Durchgangsstraßen und auf Brücken, die Wiederingangsetzung von Strom und Wasser sowie die Einsetzung eines zivilen Ordnungsdienstes.

Bestehorn organisiert das Leben in der Stadt

Bis zum 8. Mai 1945 hat Bestehorn das Leben in der Stadt organisiert und die leitenden Stellen der Post, des Arbeitsamtes, der Reichsbahn sowie der Justiz kommissarisch besetzt. An diesem Tag wird Bestehorn von den Sowjets für einige Tage inhaftiert und er bleibt auch nach der Freilassung vom Dienst suspendiert. Das Mitteilungsblatt der Stadt Potsdam vom 19. Mai 1945 verkündet, dass es einen neuen Oberbürgermeister mit Namen Heinz Zahn gibt. Über ihn fanden sich bislang keinerlei biografische Angaben. Am 20. Juli 1945 setzen die Sowjets schließlich den Kommunisten Walter Paul als Rathauschef ein.

MAZ-Serie: Potsdams Oberbürgermeister seit 1821 Wer machte Potsdam zu dem, was die Stadt heute ist? Eine neue Serie beleuchtet die Oberbürgermeister der Stadt von 1821 bis 1945. Den Anfang macht Wilhelm Saint Paul (1821 bis 1844). Diese neun weiteren Oberbürgermeister folgen: Wilhelm Krüger (1844-1848) Heinrich Gobbin (1848-1851) Alexander Beyer (1851-1878) Reinhold Boie (1878-1897) Richard Jaehne (1897-1905) Kurt Vosberg (1906-1924) Arno Rauscher (1924-1934) Hans Friedrichs (1934-1945) Friedrich Bestehorn zu Kriegsende (1945 zwei Monate kommissarisch)

Anders als diese beiden Männer ist Bestehorn in der Stadt bestens bekannt. Er wird am 30. Juni 1888 in Potsdam geboren. Seit 1912 leitet er nach philosophischen, historischen und germanistischen Studien die prähistorische Abteilung des Potsdamer Stadtmuseums. Als 1919 die Stelle eines Museumsleiters und Stadtarchivars ausgeschrieben wird, heißt es im finalen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, mit Dr. Bestehorn habe sich eine Persönlichkeit beworben, „die den geforderten Bedingungen in jeder Hinsicht entspricht“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als ausgebildeter Philologe biete er „alle Gewähr für die Leitung des Archivs und der städtischen Büchereien“, außerdem habe er „umfassende vorgeschichtliche Studien betrieben und längere Zeit im Museum für Völkerkunde in Berlin gearbeitet“. Da er „für die Geschichte und Kultur seiner Vaterstadt ein lebhaftes durch verschiedene wissenschaftliche Arbeiten betätigtes Interesse“ habe, scheine er auch als Oberleiter der sämtlichen Museumssammlungen durchaus geeignet“. Bis 1939 bleibt er Museumsleiter und Stadtarchivar, seit 1921 ist er als Magistratsrat im Dienst der Stadtverwaltung angestellt.

Bestehorn wird von Friedrich als überzeugter NSDAP-Genosse eingeschätzt

Bei einer Einschätzung zur Lage im Rathaus schreibt NSDAP-Kreisleiter Friedrichs im September 1933, die Stadtverordnetenversammlung sei zwar mittlerweile eine der Körperschaften, in der die NSDAP „ausschließlich maßgebend“ sei. Im Magistrat finde die Partei aber noch „nicht die genügende Unterstützung“. Hier sei es einzig der Obermagistratsrat Dr. Bestehorn, „dem ich eine nationalsozialistische Überzeugung zusprechen kann“.

Das Vertrauensverhältnis bleibt bestehen. Im Jahre 1939 wird Bestehorn „in das Beamtenverhältnis zum Leiter des Ernährungsamtes im Stadtkreise Potsdam“ berufen, im Januar 1941 wird ihm das „vom Führer verliehene Kriegsverdienstkreuz II. Klasse durch den Herrn Oberbürgermeister ausgehändigt“.

Friedrich Bestehorn stirbt am 13. Januar 1946 in Potsdam.

Von Frank Starke