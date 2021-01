Potsdam

Die Stadt Potsdam nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer waren die Männer und Frauen, die im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung führende Positionen innehatten? Mit welchen Mitteln schaffte es die SED, auch in der einstigen Residenzstadt ihren unbedingten Machtanspruch durchzusetzen. Wir stellen die DDR-Oberbürgermeister vor, dieses Mal: Manfred Bille (1989-90).

Aufbruch der Agnonie der späten DDR

Manfred Bille hat die kürzeste aller Oberbürgermeister-Amtszeiten, er steht dem Rathaus vom Mai 1989 bis Mai 1990 vor. Es sind dies Monate, in denen die Agonie der späten DDR-Ära aufgebrochen wird vom Elan immer neuer Initiativen, die die bestehenden Verhältnisse nicht länger hinnehmen wollen. In der Stadtverwaltung ignoriert man diesen neuen Geist zunächst.

Oberbürgermeister Manfred Bille beim Bockbieranstich in der Gaststätte „Zum Kahleberg“ 1989. Quelle: Andreas Kaatz

Immerhin kommt mit dem 51-jährigen Diplomstaatswissenschaftler am 21. Mai 1989 ein Mann mit durchaus ungewöhnlicher Karriere an die Rathausspitze. Als 25-Jähriger wird Bille (geboren am 28. Mai 1937 in Luckenwalde) jüngster Betriebsdirektor in der Region beim VEB Kraftverkehr Neuruppin. Zuletzt hat er als Vize-Vorsitzender des Rates des Bezirkes Potsdam den Bereich Verkehr geleitet.

Junge Potsdamer gründen Aktionsgruppen

Während sich Bille in sein neues Amt einarbeiten muss, gibt es in der Stadt immer neue Aktionen vor allem junger Leute. Die 1988 gegründete Arbeitsgemeinschaft Pfingstberg, die sich nicht bloß um das verfallene Kulturdenkmal kümmern will, sondern auch die „Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtentwicklung“ (Argus) ins Leben gerufen hat, bereitet für Anfang Juni ihr erstes Pfingstbergfest vor. Die in Sachen Aufdeckung von Wahlfälschung aktive Gruppe „Kontakt“ lädt regelmäßig zu Informationstreffen in die Babelsberger Friedrichskirche ein. Ende Juni startet in der Erlöserkirche ein Klagetrommeln für die politischen Opfer auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.

Anteilnahme: Die Studentin Jeanne Grabner sitzt am Morgen nach der ersten NAcht des Klagetrommels auf den Eingangsstufen zur Erlöserkirche. Anwohner hatten Blumen zum Gedenken an die Opfer in China gebracht. Quelle: Aus dem Buch „Widerstand in Potsdam" (Bebra Verlag 1999)

Die Potsdamer Stadtverwaltung ficht das alles nicht an, und am 1. September hat sie noch einmal einen großen Tag: Am Alten Markt ist Baustart für den Neubau des Hans-Otto-Theaters. Klar, das Ensemble, das weit über Potsdam hinaus einen guten Ruf hat, braucht dringend ein neues Domizil, das alte Haus in der Zimmerstraße ist ein nicht länger tragbares Provisorium.

Oberbürgermeister Manfred Bille (vorn) nahm im Beisein von Günther Jahn, Herbert Tzschoppe und Heinz Vietze die Grundsteinlegung für den Theaterneubau a, 1. September 1989 auf dem Alten Markt vor. Quelle: Christel Köster

Allerdings könnte der Widerspruch gar nicht deutlicher sein: In unmittelbarer Nachbarschaft dieser Prestigebaustelle, in der Nikolaikirche, dokumentiert ab Mitte September eine Ausstellung den systematischen Verfall der Wohnhäuser in der Innenstadt.

Neues Forum kommt nach Potsdam

Parallel dazu stellt erstmals eine neugegründete politische Plattform auch in Potsdam den Antrag auf Zulassung, das Neue Forum; es formieren sich Regionalgruppen von „Demokratie Jetzt“ sowie eine Gruppe „ Potsdam Initiative“. Am 4. Oktober 1989, wenige Tage vor dem 40. Jahrestag der DDR, lädt das Neue Forum zu einer Informationsveranstaltung in die Friedrichskirche in Babelsberg ein, zu der Tausende von Interessenten kommen.

Hans-Georg Baaske (l.) und Detlef Kaminski sprechen bei einer Veranstaltung des Neuen Forums im Oktober 1989 in der Friedrichskirche. Quelle: privat

Doch auch der von seinen SED-Genossen als „durchsetzungsfähig“ geschätzte Manfred Bille kann den Prozess des friedlichen Bürgeraufbegehrens nicht mehr stoppen, selbst wenn er auf der Festsitzung zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober erklärt: „Es lebt sich gut in Potsdam.“ Die 1300 allein im Sommer in den Westen geflüchteten Potsdamer sahen das anders. Aber auch viele Daheimgebliebene.

Von der Arbeitsgemeinschaft Argus organisiert, fand im Karl-Liebknecht-Stadion in Anwesenheit von 3000 Teilnehmern die 1. Potsdamer Umweltnacht statt.Oberbürgermeister Manfred Bille (M.) unter den Zuschauern. Quelle: Michael Hübner

Die Gruppe „Kontakt“ will den offiziell befohlenen Jubelfeiern etwas entgegensetzen und ruft auf Handzetteln zur Demonstration in der Innenstadt auf. Erst ist es eine Hand voll Leute, die Sprüche ruft wie: „Wir bleiben hier, verändern wollen wir!“ Später sind es 2000 Teilnehmer. Als sich die Menge bereits wieder zerstreut, geht die Polizei mit schwerem Gerät gegen die friedlich Demonstrierenden vor. 106 vorwiegend junge Leute werden verhaftet, auf der Straße, aus dem Café Heider heraus, darunter auch normale Kaffeehausgäste. Auf deren Schicksal macht eine Woche später ein Fürbitte-Gottesdienst in der Erlöserkirche aufmerksam.

Am 16. Oktober versuchen der Oberbürgermeister und die SED-Spitze bei einem Gespräch im Rathaus, die Vertreter des Neuen Forums und sowie die Mitglieder weiterer Bürgerbewegungen dafür zu gewinnen, sich in die bestehenden Strukturen einzugliedern. Umsonst. Aber man ist immerhin im Gespräch.

Und es besteht dringender Handlungsbedarf: Die Stadt hat mittlerweile begonnen, Häuser der zweiten barocken Stadterweiterung abzureißen. Auf Bitten von Argus kommt es am 25. Oktober erneut zu einem Treffen mit der SED-Spitze. Es wird vereinbart, den Abriss bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung zu pausieren. Spätestens jetzt wird klar, dass die alten Kräfte nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand haben. Sie geben unter dem Druck der neuen Initiativen nach. Die SVV beschließt am 1. November, den Abriss auszusetzen.

Massen-Kundgebung auf dem Platz der Nationen (Luisenplatz) 1989. Quelle: Wolfgang Mallwitz

Am 4. November schließlich wird das Aufbegehren einzelner zum Massenprotest. Zur ersten offiziell genehmigten Veranstaltung des Neuen Forums auf dem Platz der Nationen, dem heutigen Luisenplatz, kommen 70 000 Potsdamer. Sie tragen selbstgefertigte Losungen und Spruchbänder wie „Wir sind das Volk“ und „Neue Formen – neue Hoffnungen“. In der Folgezeit überschlagen sich die Ereignisse. Der Mauerfall am 9. November 1989 rückt die alte Führungsriege um Bille weiter ins Abseits.

Als sich am 5. Dezember in der Stadt herumspricht, dass die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit damit beginnen, die Akten zu vernichten, wollen Mitglieder des Neuen Forums beim Oberbürgermeister dagegen intervenieren. Das Bild, das sich ihnen bietet, ist erschreckend. Bille saß „apathisch hinter seinem Schreibtisch“, so ein Teilnehmer. Die Bürgergruppe nimmt die Besetzung der Stasi-Bezirksverwaltung selbst in die Hand.

Oberbürgermeister Manfred Bille im Spätsommer 1989 in der Dortustraße, wo umstrittene Abrissarbeiten begonnen hatten. Quelle: MAZ

Und auch bei der Rettung der Altstadtbauten hilft nur eigenes Tun. Am 16. Dezember gehen Aktivisten von Argus gemeinsam mit freiwilligen Helfern sowie Baumaterial aus Westberlin daran, elf der maroden Häuser in der Gutenbergstraße, in der heutigen Kurfürstenstraße und in der Hebbelstraße winterfest zu machen.

Mit einem Straßenfest feiern junge Leute die erste offizielle Besetzung eines Hauses in der Innenstadt. Bald gilt Potsdam als eine der Besetzerhauptstädte. Und Oberbürgermeister Bille bietet den jungen Leuten Ausbauverträge an. Einer der Besetzer erinnert sich: „Er saß bei uns auf dem Stuhl. Jungs, wir machen das, hat er gesagt.“

Potsdamer Oberbürgermeister seit 1945 Diese Männer und Frauen lenkten Potsdam im Oberbürgermeisteramt seit 1945: Walter Paul, 1945 bis 1950 Kurt Promnitz, 1951 bis 1957 Wilhelm Rescher, 1957 bis 1961 Brunhilde Hanke, 1961 bis 1984 Wilfried Seidel, 1984 bis 1989 Manfred Bille, 1989/1990 Horst Gramlich, 1990 bis 1998 Matthias Platzeck, 1998 bis 2002 Jann Jakobs, 2002 bis 2018 Mike Schubert, seit 2018

Seit dem 13. Dezember tagt im Vierzehntage-Rhythmus der Runde Tisch der Stadt unter Leitung von Superintendent Eginhart Schmiechen. Oberbürgermeister Bille wird dabei zum Begleiter des Umbruchs. Das Gremium bereitet die ersten freien demokratischen Wahlen vom 6. Mai 1990 vor.

Danach kommt das Aus für Bille. Er geht in leitender Position zurück in die Verkehrsbranche, wird Ehrenmitglied im Präsidium des Unternehmerverbandes Berlin-Brandenburg.

Manfred Bille stirbt am 25. Mai 2010, drei Tage vor seinem 73. Geburtstag.

Von Frank Starke