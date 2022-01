Potsdam

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist am Mittwoch bei einem PCR-Test positiv auf Corona getestet worden und hat sich in häusliche Quarantäne begeben. „Der Oberbürgermeister, der doppelt geimpft und geboostert ist, hatte sich nach einem Fall im persönlichen Umfeld in den letzten Tagen regelmäßig qualifizierten Tests unterzogen, der heutige PCR Test war positiv“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochmittag mit.

Damit kann Schubert nicht an der Sitzung der Stadtverordneten teilnehmen, die in kürze beginnt. Er wird von Kämmerer und Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) vertreten.

Auch der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) wird wegen Krankheit nicht an der Sitzung teilnehmen, wie Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage bestätigt. Ob auch Rubelt an Corona erkrankt ist, ist aber offen.

Schubert guckt SVV im Livestream

Es ist eine für Mike Schubert entscheidende Sitzung des Stadtparlaments. Heute wird dort die Vorlage für ein „Forum an der Plantage“ eingebracht, die nur mit einer knappen Mehrheit rechnen kann.

Schubert werde die Sitzung im Live-Stream verfolgen. Er hoffe dennoch, dass es heute einen Beschluss zur Vorlage gibt. „Wir haben in den letzten drei Hauptausschusssitzungen jeweils sehr lange über das Forum an der Plantage diskutiert. Die Fraktionen haben schriftlich ihre Vorschläge gemacht und in den Sitzungen ihre Positionen deutlich gemacht. Die Vorlage sieht viele Möglichkeiten zur Beteiligung und Diskussion in den kommenden wahrscheinlich zwei Jahren des Arbeitsprozesses zur Plantage vor“, warb Schubert in der Mitteilung des Rathauses.

Von MAZonline/pede