Der bevorstehende Prozess zur Oberlin-Tat, die Sanierung von Plattenbauten in der Potsdamer Zeppelinstraße und die Beisetzung eines Neonazis auf dem Südwestkirchof in Stahnsdorf – das sind Themen, die unsere Leser bewegt haben.

Oberlin-Tat: „Sind die Pflegestandards ausreichend?“

Am kommenden Dienstag beginnt der Prozess zur Tat im Oberlinhaus, bei der vier Menschen getötet wurden. Im Vorfeld der Verhandlung sprach der theologische Vorstand des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller, im Interview über die bevorstehende Verhandlung und die Grenzen der Pflege unter den aktuellen Bedingungen. Zu dem Interview und den Aussagen schreibt Jürgen Brepohl aus Potsdam:

„Mir gefällt, dass Sie zu dem Geschehen und zum bevorstehenden Prozess gegen die Beschäftigte des Oberlinhauses regelmäßig Informationen veröffentlichen. Das jüngst veröffentlichte Interview mit dem Theologischen Vorstand des Oberlinhauses, Herrn Fichtmüller, brachte dazu die erforderlichen Auskünfte.

Es bleibt jedoch die Frage, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Pflegestandards, die offensichtlich eingehalten worden sind, auch die für den Patienten optimale Pflege bzw. für sein Wohlergehen notwendigen Aspekte absichern. Ist die Ausstattung mit Pflegepersonal auf dem gegenwärtigen Stand so, dass die zu betreuenden Personen ausreichend betreut werden können, ist die finanzielle Ausstattung an Grenzen gekommen, die auch dem Pflegepersonal den Eindruck vermitteln, das Bestmögliche für die Patienten machen zu können? Kommt eventuell eine Beschäftigte oder jemand an den Punkt, anzunehmen, die selbst oder vom Oberlinhaus festgelegten Standards nicht mehr erfüllen zu können?“

Sanierung der Plattenbauten in der Zeppelinstraße: „Wird nun auch der letzte DDR-Plattenbau sein Gesicht verlieren?“

Die Pro Potsdam saniert zwei DDR-Wohnblöcke in der Zeppelinstraße mit 64 Wohnungen und will zugleich Wohnungen für große Familien schaffen. Dieses Vorhaben weckt in dem Potsdamer Jörg Limberg eine ungute Befürchtung. Er schreibt dazu:

„Bevor ich Denkmalpfleger in der Denkmalschutzbehörde wurde – inzwischen bin ich im Ruhestand – begann mein Berufsleben als Stadtplaner und Architekt. Da es nur wenige Stellen in der amtlichen Denkmalpflege gab, war ich u.a. ehrenamtlicher Denkmalpfleger im Landkreis Potsdam. Der Artikel hat mich überrascht und ich befürchte, dass auch der letzte DDR-Plattenbau sein Gesicht verlieren wird. Der Bau hat eine besondere Entstehungsgeschichte.

Ich war damals Mitarbeiter im Büro des Stadtarchitekten. Dort ist die städtebauliche Lösung erarbeitet worden, um WBS 70–Bauten auch in der Innenstadt einzusetzen. Der architektonische Entwurf des Chefarchitekten des Wohnungsbaukombinats fand allerdings bei uns keine Sympathie, u.a. weil er die architektonische Lösung mit Giebeln, die schon mal in der Karl-Liebknecht-Straße Verwendung fand, auch hier zum Einsatz kommen sollte – Pseudo-Holländisches Viertel neben Babelsberg nun auch in der Brandenburger Vorstadt. Ich habe einen Gegenentwurf gemacht, der die Wurzeln meiner Ausbildung an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar nicht leugnet.

Der Plattenbau in der Zeppelinstraße soll saniert werden. Quelle: Julius Frick

Wir wollten beweisen, dass man auch eine andere Architektursprache verwenden kann, ohne die engen wirtschaftlichen und technischen Grenzen zu sprengen. Der Dissens um die auszuführende Lösung führte bis zur Kreisleitung der SED und mein damaliger Chef, Stadtarchitekt Bernhard Wendel, hat dann die Ausführung meines Entwurfs durchgesetzt. Ich hatte wenige Jahre zuvor schon im WBK gearbeitet und dort für den Wohnkomplex Drewitz Wohnungsbauten, Läden und Arztpraxen sowie gestalterische Details entworfen. Der andere Wohnhausblock in der Karl–Liebknecht–Straße ist schon seit längerem saniert und verändert, sein ursprüngliches Erscheinungsbild beseitigt. Dies sollte den Häusern in der Zeppelinstraße nicht passieren. Der ohnehin schlechte Ruf der Landeshauptstadt unter Experten wie engagierten Bürgern bezüglich ihres Umgangs mit den baulichen Zeugnissen der DDR–Ära sollte hier nicht sein unrühmliches Ende finden.

Neonazi-Begräbnis in Stahnsdorf: „Nach meinem Empfinden ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit“

Größen der rechtsextremen Szene haben auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof dem Neonazi und Holocaust-Leugner Henry Hafenmayer das letzte Geleit gegeben. Die Auswahl der Grabstätte ist eine besondere Provokation: Die Ruhestätte gehörte zuvor einem jüdischen Wissenschaftler. Dazu schreibt Horst Niedermeyer aus Teltow:

„Nach meinem Empfinden ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit für die Beisetzung eines Neonazis auf einer seit 40 Jahren freien Grabstätte, wo lediglich der Grabstein eines vor 87 Jahren gestorbenen Musikwissenschaftlers steht. An den Wissenschaftler soll der Stein erinnern – und nicht an einen von den Nazis verfolgten Juden. Schließlich sind Neonazis Realität in unserer Gesellschaft. Ich bin der Meinung, dass Mitteilungen wie diese „Israelischer Soldat in Berlin attackiert“ (MAZ vom 11.10.) von weittragender Bedeutung sind.“

