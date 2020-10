Potsdam

Vor einem Jahr starb eine junge Frau bei einem Unglück auf dem Fahrgeschäft „ Playball“ auf dem Potsdamer Oktoberfest. Jetzt, am 9. Oktober, beginnt der Prozess gegen die angeklagte Bedienerin des wilden Karussells vor dem Potsdamer Amtsgericht.

Angeklagte soll den falschen Startknopf gedrückt haben

Es war der Nachmittag des 29. Septembers: Die 48-Jährige aus Kleinmachnow soll sich damals nicht vergewissert haben, ob beim Start der rotierenden Plattform mit zwölf schwenkbaren Gondeln noch Personen darauf standen, lautet der Vorwurf aus der Verfahrens-Ankündigung des Amtsgerichtes. „Sie habe versehentlich einen falschen Knopf gedrückt, worauf sich das Karussell ohne den üblichen Warnknopf in Betrieb gesetzt habe“, heißt es weiter.

Gondel des „Playball"-Fahrgeschäfts. Quelle: Rainer Schüler

Zu dem Zeitpunkt waren noch zwei Mitarbeiter auf der Plattform. Verschärfend kam offenbar hinzu, dass die Drehgeschwindigkeit in diesem Modus höher war als üblich. Ein Mitarbeiter konnte sich in der Mitte festhalten. „Die zweite Mitarbeiterin sei nach etwa fünf Umdrehungen von der Plattform gegen ein Geländer und von dort zu Boden geschleudert worden, wodurch sie tödliche innere Verletzungen erlitten habe“, heißt es in der Ankündigung. Das 29-jährige Unglücksopfer starb noch vor Ort.

Das Oktobervolksfest wurde nach dem Unglück für mehrere Tage gesperrt. Bei der Wiedereröffnung ging auch das „ Playball“-Fahrgeschäft damals wieder in Betrieb. Es gehört einer Schaustellerfamilie aus Stahnsdorf, ein Traditionsbetrieb, der seit 1864 Karussells betreibt.

Angeklagt ist die 48-jährige Frau wegen fahrlässiger Tötung. Sie war bereits kurz nach dem Unglück die Hauptverdächtige für die Staatsanwaltschaft.

Von Alexander Engels