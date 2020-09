Potsdam

Natürlich fehlt an diesem Freitagvormittag was. Das Jubeln der Kinder, ihre Nachfragen und der Applaus am Ende. Aber irgendwie läuft es auch so. Weil die Coronapandemie keine Kinderuni auf dem Campus der Universität Potsdam selbst erlaubt, hält der Geowissenschaftler Martin Trauth seinen Vortrag über die Vor- und Frühgeschichte der Menschen halt diesmal online und spielt auf dem Computer Bilder von Schädeln, Landschaften, Labors und Grafiken ein.

Trauth spricht über frühe Hominidenfunde in Tansania, über das Neandertal bei Düsseldorf und vor allem über eine Landschaft im heutigen Äthiopien, die in relativ kurzer Zeit für geologische Verhältnisse rasante Klimaveränderungen durchmachte, was durch die Untersuchung von Bohrkernen erwiesen ist.

Hatte Spaß in der Vorlesung: Geoforscher Professor Manfred Trauth. Quelle: Karla Fritze

Vor rund 20 000 Jahren war es erst so trocken wie heute, dann wurde es feucht, mit riesigen Seenlandschaften, dann wurde es wieder trocken. Ein paar Funde wie steinerne Harpunenspitzen oder Scherben von Töpfen belegen, dass die Menschen sich an diese Umweltbedingungen anpassten: Erst waren sie Fischer, dann hielten sie Ziegen, dann betrieben sie offenbar Landwirtschaft.

Trauth spricht ruhig, flüssig und sachlich. Der Vortrag hat mindestens Volkshochschulniveau, im Grunde würde er sogar als Einführung in die Anthropologie für Studierende taugen. Kommen da Viertklässler überhaupt noch mit? „Das Niveau war ungefähr so, wie ich es bei Kinderunis auch mache“, sagt Trauth, der mit einem guten Gefühl aus der live in 48 Schulklassen des Landes übertragenen Vorlesung ging. Die Fähigkeiten der Kinder solle man nicht unterschätzen. 1250 zuhörende Kinder von 28 Schulen aus ganz Brandenburg hätte Trauth bei einer herkömmlichen Kinderuni nie erreichen können.

Von Rüdiger Braun