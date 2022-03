Potsdam

Die Stadt der Schlösser und Gärten ist um eine amtliche Posse reicher: Für die Museumsshops im Potsdamer Welterbe der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) gilt seit acht Wochen ein Öffnungsverbot an Sonn- und Feiertagen, wie jetzt bekannt wurde. Die Souvenirläden im Schloss Sanssouci, im Schloss Cecilienhof sowie am Neuen Palais wurden Mitte Januar vom Potsdamer Ordnungsamt schriftlich darauf hingewiesen, dass sie nach dem brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz an diesen Tagen nicht öffnen dürfen.

Kein Souvenir-Verkauf in Potsdams Parks an Sonntagen

Seitdem konnten Besucherinnen und Besucher an einem Sonntag zwar die weltberühmten Museumsschlösser besichtigen – ein Andenken von der Gedenkstätte der Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof oder eine Postkarte mit den Weinbergterrassen durften sie dort aber nicht erwerben.

Monika Blumenstiel, Geschäftsführerin der Betreiberfirma Museumsshop GmbH, bestätigt auf MAZ-Anfrage den Sachverhalt. Die Anordnung der Stadt gilt nur außerhalb der offiziellen Potsdamer Tourismus-Saison für das Winterhalbjahr zwischen dem 30. November und dem 20. März. Das Potsdamer Rathaus erklärte am Donnerstag auf MAZ-Anfrage, dass dieses Öffnungsverbot an Sonn- und Feiertagen der aktuellen Rechtslage entspreche.

Der Museumsshop am Neuen Palais. Quelle: Julius Frick

Museum Barberini öffnet regelmäßig Sonntags auch den Shop

Intern schlagen die Wellen in der SPSG vor allem aus einem Grund hoch: „Von uns befragte weitere Museen in Potsdam mit Shop haben gleichgeartete Verfügungen nicht erhalten; es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz“, heißt es in einer der MAZ vorliegenden E-Mail der Schlösserstiftung an die Museumsshop GmbH. Tatsächlich ist beispielsweise der Shop des privat betriebenen Museums Barberini am Alten Markt stets zu den Öffnungszeiten zugänglich, wie der Besucherservice bestätigt – also auch an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Gleiches gilt auch für das städtische Potsdam-Museum direkt daneben am Alten Markt.

Auf Anfrage erklärt die Stadt, dass gegenüber diesen und anderen Potsdamer Museen oder Gedenkstätten keinerlei Verfügungen ausgestellt worden sind. Auf die Frage, warum dies nicht geschehen ist, teilt das Rathaus nur allgemein mit, dass es „Kontrollen im gesamten Stadtgebiet der Landeshauptstadt Potsdam je nach personellen Kapazitäten“ gäbe und Gewerbetreibende „dabei hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften mit dem jeweiligen Hinweis auf eine mögliche Ordnungswidrigkeit belehrt“ würden.

Das Souvenirangebot im Museumsshop am Neuen Palais ist sonntags im Winter nicht erlaubt. Quelle: Julius Frick

Schlösserstiftung SPSG fordert Gleichbehandlung

Die Frage der Gleichbehandlung ist kompliziert, denn Shop ist anscheinend nicht gleich Shop. In zahlreichen Schlössern der SPSG gibt es nur kleine Verkaufsstellen, die nicht von der Museumsshop GmbH und deren Mitarbeitern betrieben werden. Die Firma beliefert sie nur mit Ware, während die stiftungseigene Servicegesellschaft Fridericus das Personal stellt. Solche Verkaufsstellen gibt es in fast allen SPSG-Schlössern in Potsdam.

Die Museumsshop GmbH Insgesamt sieben Souvenirshops gibt es in Potsdam und Berlin in Schlössern der SPSG, drei davon in Potsdam. Sie werden seit 25 Jahren von der Museumsshop GmbH betrieben, die vom Freundeskreis der Schlösserstiftung gegründet und 2010 in eine Kulturstiftung überführt worden ist. Die vier Berliner Shops dürfen aufgrund der im Land Berlin geltenden Rechtslage ganzjährig auch an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Warum das Ordnungsamt nur die drei von der Museumsshop GmbH selbst betriebenen Läden schließen ließ, ist unklar. Laut Stiftung handelt es sich bei den betroffenen Shops jedenfalls „um museale Infrastruktur und nicht um Einzelhandel im klassischen Sinn“, so steht es in einer internen Mail. Die Läden müssten „privilegiert analog Verkaufsstellen in Bahnhöfen und Flughäfen“ und wegen eines „offensichtlichen öffentlichen Interesses“ auch außerhalb der Touristensaison öffnen dürfen.

Nach außen erklärt die Stiftung auf MAZ-Anfrage etwas freundlicher: „Selbstverständlich würde die Stiftung es begrüßen, wenn im Interesse unserer Besucherinnen und Besucher ein Weg gefunden werden könnte, dass die Shops in unseren Potsdamer Schlössern auch in der Wintersaison an Sonntagen geöffnet werden können.“

Geschäftsführerin Monika Blumenstiel erklärt: „Sie können sich vorstellen, dass zusätzliche Schließzeiten im dritten Corona-Jahr schmerzlich sind“. Ein weiteres schmerzliches Detail: Die Museumsshop GmbH gehört der Kulturstiftung der Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten und unterstützt die SPSG mit Teilen der in den Shops erwirtschafteten Gewinne.

Laut Blumenstiel haben die Museumsshop GmbH und die Kulturstiftung allein in den letzten zehn Jahren rund 6,7 Millionen Euro an die Stiftung gezahlt. Sie hat nun einen Ausnahmeantrag bei der Stadt gestellt. „Der Eingang wurde uns bestätigt und mitgeteilt, dass die Prüfung und Bearbeitung etwas Zeit in Anspruch nimmt“, erklärte Blumenstiel. Bis zum Ende der Tourismus-Saison in gut acht Monaten sollte eine Entscheidung getroffen sein – womöglich sogar im Sinne des offiziellen Slogans von Potsdam als „Stadt der Schlösser und Gärten“.

