Fahrland

In dieser Woche haben die Bauarbeiten für den Geh- und Radweg zwischen Fahrland und Satzkorn begonnen. Der Bau wird in mehreren Abschnitten stattfinden, beginnend am Knotenpunkt Ketziner Straße/Fahrländer Chaussee, über den Knoten Dorfstraße Satzkorn/Straße des Friedens bis zum Knotenpunkt Satzkorner Bergstraße/Straße zum Bahnhof. Die neue Verbindung für zu Fußgehende und Radfahrende hat nach Abschluss eine Gesamtlänge von circa 600 Metern und wird in einer Breite von 2,50 Metern mit einer Asphaltoberfläche ausgebaut. Darüber hinaus werden an den drei Knotenpunkten Verkehrsinseln eingesetzt. Die Fertigstellung ist derzeit für Ende September geplant.

Parallel zu den Wegearbeiten findet jeweils in Teilbereichen auch Straßenbau statt. So werden die Kreuzungsbereiche grundhaft ausgebaut und es wird für eine Regenwasserableitung durch Entwässerungsmulden gesorgt.

Während der gesamten Bauzeit gibt es Einschränkungen für den Autoverkehr. So gibt es seit Anfang der Woche bis zum 31. März eine halbseitige Sperrung der Ketziner Straße und Fahrländer Chaussee in Höhe Königsweg; der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Über die jeweils vorliegenden Einschränkungen informiert die Landeshauptstadt Potsdam in der wöchentlichen Verkehrsprognose und auf www.mobil-potsdam.de.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Bauvorhaben ist ein prioritäres Projekt aus der durch die Stadtverordneten beschlossenen Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes 2017 und soll die Verbindung zwischen den zwei Ortsteilen für Radfahrende und Fußgänger weiter verbessern und attraktiver machen.

Von MAZonline