Satzkorn

In den Ortsbeiräten von Fahrland, Uetz-Paaren und Satzkorn gibt es keine Bedenken gegen die Aufstellung so genannter Mitfahrbänke, auf denen Menschen darauf warten, von Autofahrern in eine bestimmte Richtung mitgenommen zu werden. „Leute mitzunehmen im Auto, das man sonst nur alleine nutzt, ist umweltfreundlich und fördert das Miteinander“, sagt die stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende von Satzkorn, Susanna Krüger: „Da werden sich Menschen aus den Orten gegenseitig helfen und vielleicht sogar feste Fahrgemeinschaften bilden. Ich glaube nicht, dass es da zu Zwischenfällen kommt.“

Polizei hat Bedenken

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz etwa mahnt auf seiner Website, man solle mit dem Fahrer sprechen und sich einen ersten Eindruck vom Fahrzeugzustand verschaffen, bevor man einsteigt: „Bei der geringsten Unsicherheit ist es immer besser, auf eine Mitfahrt zu verzichten, selbst wenn man es eilig hat oder schon längere Zeit wartet.“

Anzeige

Auch die Potsdamer Polizei hat Bedenken. Eine stärkere dörfliche Gemeinschaft sei grundsätzlich zu begrüßen, denn sozialer Zusammenhalt fördere die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl, doch fahre bei Mitfahrangeboten durch fremde, nicht ortsansässige Personen ein größeres Risiko mit, erklärt Joachim Lemmel als Pressesprecher des Polizeipräsidiums, das in dem Fall der Einschätzung des LKA Rheinland-Pfalz zustimmt. Man möge mit dem Fahrer reden, bevor man einsteigt. „Bei schlechtem Gefühl sollte dann auf die Mitfahrt verzichtet werden. Möchte jemand zusteigen, sollte er vorher eine Vertrauensperson, entweder telefonisch oder per sozialen Medien, darüber informieren und das Kennzeichen übermitteln.“ Das wiederum halten die Ortsvorsteher für übertrieben: „Die Leute in der Gegend kennen sich doch alle“, sagt Dieter Spira als Ortsvorsteher von Satzkorn. „Wir wissen, wer hier Mundgeruch hat“, witzelt er.

Weitere MAZ+ Artikel

1600 Euro kostet eine Bank

Susanna Krüger organisiert die Förderantragstellung bei der LAG Havelland bis Ende September. Der eingetragene Verein Lokale Aktionsgruppe (LAG) Havelland will die Lebensqualität im ländlichen Raum attraktiver gestalten und verteilt Fördermittel des Landes. Knapp 5000 Euro kosten die drei Bänke; 80 Prozent könnten gefördert werden. Also muss ein Eigenanteil beigesteuert werden. „Dafür haben wir schon Geld von einem Sponsor“, sagt Spira: „Und wenn es mit der Förderung nicht klappen sollte, gehen wir halt sammeln.“ Spira zufolge überwiegen in den Ortsteilen die Vorteile der Mitfahrbänke klar gegenüber denkbaren Risiken. „Wir haben uns im Ortsbeirat einstimmig dafür entschieden. Wir machen das, weil der ÖPNV nicht gut genug ist. Jeder der bei jemand mitfahren kann, bedeutet ein Auto weniger auf der Straße.“

Mängel im Nahverkehr als Grund

„Im ländlichen Raum unserer Ortsteile ist die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer ausreichend“, schreibt André Scheffler in der Facebook-Gruppe Fahrland: „Vor allem abends, an Feiertagen und Wochenenden ist das ein Problem. Anderseits sind die meisten Pkw nur mit einer oder maximal zwei Personen besetzt. Ihre mögliche Kapazität wird bei weitem nicht ausgenutzt.“ Da sei die Mitfahrbank eine einfache Lösung, keine keine Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr, sondern eine Ergänzung. Eckhard Fuchs wird als Ortsvorsteher von Uetz-Paaren deutlicher. Die Ortsteile untereinender seien nicht vernetzt, sagt er. Wer von einem Ort in den nächsten wolle, müsse oft den Umweg über Potsdam nehmen. Am späten Abend und an Wochenenden habe man keine Chance, aus Potsdam in zurück in den Wohnort zu kommen.

Richtungsanzeige wie einst am Bahnhof

Die Mitfahrbank ist wetterfest und hat über sich ein Edelstahlgestell mit dem Ortsnamen und fünf Richtungsanzeigern mit den Zielorten der Umgebung. Die Pfeile oder Schilder werden je nach Fahrtwunsch ausgeklappt; das sehen Autofahrer dann. Susanna Krüger hat die Priorter Mitfahrbank bereits im November letzten Jahres ausprobiert, mit überraschendem Erfolg: In Wollmütze und Winterjacke setzte sie sich kurz vor elf Uhr auf die regennasse Bank und wollte mitgenommen werden nach Elstal. Es dauerte nur acht Minuten, bis eine Frau sie mitnahm.

Die Mitfahrbank von Priort wurde in Berlin gebaut. Quelle: Rainer Schüler

„In den Potsdamer Ortsteilen ist die Situation vergleichbar“, sagt Susanna Krüger. Auch hier wären Mitfahrbänke eine tolle Ergänzung zum Busverkehr. Das Beispiel Priort zeige, wo die Bank am besten steht: in einer 30er Zone. Autofahrer sind dort langsam genug, um das ausgeklappte Richtungsschild lesen zu können. Wünschenswert wäre für Dieter Spira ein Dach über der Bank als Schutz vor Regen und Sonne. Das allerdings ist für die drei ersten Bänke Potsdams nicht geplant; sie würden damit ja auch teurer. Krüger hält es aber für möglich, bestehende, überdachte Bushaltestellen zur Mitfahrbank zu machen: „Dazu müsste man sich nur mit dem jeweiligen Verkehrsunternehmen einigen.“

Feste Regeln für die Mitnahme

Es gibt Regeln für diese Art des Trampens, sagt Krüger: Mitfahren ist komplett kostenlos. Alle Teilnehmer entscheiden freiwillig über Mitnehmen oder Mitfahren. Kinder unter 14 Jahren können ohne Begleitung Erwachsener nicht mit und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren nur mit Einwilligung der Eltern mitfahren; da genügt ein Elternzettel. Und über die Haftpflichtversicherung sind alle Insassen mitversichert. Eine zusätzliche Insassenunfallversicherung ist nicht nötig.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Rainer Schüler