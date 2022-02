Potsdam

Der Workshop zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vertretungen der ländlichen Ortsteile und dem Potsdamer Rathaus ist erneut aufgeschoben worden.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) teilte im Hauptausschuss auf Nachfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) mit, er habe „eigentlich verkünden“ wollen, „dass wir am 2. April den Termin durchführen“.

Bis Pfingsten voller Terminkalender

Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen zum 20. März hätte dann die Möglichkeit bestanden, „wieder in Präsenz zu sitzen“: „Leider können einige unserer Moderatoren, vor allem aber ein Teil der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher am 2. April schlicht nicht.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein neuer Termin gestalte sich „nicht so leicht“, so der Oberbürgermeister, denn nun kämen „die Wochen, wo Pfingsten dabei ist, wo dann auch mal ein Wochenende bei dem einen oder anderen frei ist“.

Ein Treffen in den nächsten Wochen werde „sicherlich nicht leichter, wir werden aber in den nächsten Tagen die Terminsuche abschließen“.

Das Werkstattverfahren zur Verbesserung zur Zusammenarbeit zwischen dem Rathaus und den Ortsbeiräten war ursprünglich zum 29. November 2021 angesetzt.

Eigentlich sollte es hybrid, also mit der Möglichkeit einer digitalen oder Teilnahme vor Ort, stattfinden. Kurz vor dem Novembertermin informierte Schubert den Hauptausschuss, dass die Veranstaltung mit Blick auf die dynamische Coronalage nur digital möglich sei.

Debatte läuft seit nunmehr eineinhalb Jahren

Nach Rathaus-Angaben empfahl der Hauptausschuss darauf eine Terminverschiebung ins neue Jahr. In einer Beratung des Oberbürgermeisters mit den Ortsvorstehenden am 13. Dezember 2021 habe man sich darauf verständigt, den Workshop in Präsenz nachzuholen, so früh, wie es die Coronalage zulässt. Ein erster neuer Termin war für den 12. März 2022 vereinbart worden.

Lesen Sie auch: Pandemie bremst Werkstatt mit Ortsbeiräten aus

Mit dem Angebot eines Werkstattverfahrens reagierte die Verwaltung vor nunmehr einem Jahr auf die im Herbst 2020 massiv vorgetragene Kritik aus den Ortsbeiräten an der Zusammenarbeit mit dem Rathaus.

Mit einem guten Dutzend von Anträgen hatten die insgesamt neun Ortsteile beim Potsdamer Rathaus eine bessere Kommunikation in allen den Norden betreffenden Fragen eingefordert.

Von Volker Oelschläger