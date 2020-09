Zentrum Ost

Sonja (83) und Michael Brix (86) sind seit 65 Jahren verheiratet. Ein Jahr nachdem sie sich kennen lernten, läuteten schon die Kirchenglocken. Als er sie zum ersten Mal sah, habe er gewusst, dass er diese Frau heiraten würde, erzählt Michael Brix. Doch es war nicht immer einfach, vor allem weil er Karriere in der Nationalen Volksarmee machte.

Seit 1980 wohnt das Ehepaar im obersten Stock eines Hochhauses am Humboldtring. In ihrem Wohnzimmer rekapitulieren sie ihre gemeinsamen Erlebnisse. Man kann über alte Ehepaare sagen, was man möchte, aber Sonja und Michael haben einen sehr geduldigen und liebevollen Umgang miteinander. Sie legen alle Teile ihrer gemeinsamen Geschichte wie ein Puzzle zusammen. „Nein, so war das gar nicht“, sagt Michael und korrigiert seine Ehefrau. Daraufhin dankt sie und er entgegnet knapp mit „Bitte“.

Liebe auf den ersten Blick

Am 7.Oktober 1954 gingen beide auf eine Tanzveranstaltung in Borgsdorf, heute Hohen Neuendorf, die nach Volkswahlen stattfand. Michael Brix ging mit seinem Freund in den Saal und entdeckte die damals 18-jährige am Tisch mit ihren Freundinnen. „Ich zeigte auf sie und sagte zu meinem Freund: Diese Frau werde ich in einem Jahr heiraten“, erzählt er. Das Ehepaar lächelt und sie sagt: „Und so war es auch.“ Er sprach sie an und forderte sie zum Tanz auf. Daraufhin verabredeten sie sich regelmäßig.

Die Hochzeit war am 24. September 1955 in Erwartung ihrer ersten Tochter, Ellen Brix, welche im Januar 1956 auf die Welt kam. „Vor der Hochzeit hatte ich Sonja erzählt, dass ich eine Zeit weg sein werde“, sagt er. „Aber ich dachte, wenn er mich wirklich liebt, wird er mich nicht einfach zurück lassen“, sagt Sonja Brix. Aber er ging ab 1956 für fünf Jahre auf die Militär-Akademie in Leningrad, heute Sankt Petersburg. Sie blieb mit der gemeinsamen Tochter zurück, aber schaffte es ihren Mann immer wieder zu besuchen.

Stationierung in Potsdam

1961 zog das Ehepaar nach Potsdam, als Michael Brix in einer Kaserne in der Behlertstraße stationiert wurde. „Als mein Mann zurückkam, konnten wir uns erst richtig kennen lernen“, erzählt seine Frau. Im selben Jahr kam ihr erster Sohn, Karsten Brix zur Welt. Sie bekamen 1965 und 1966 zwei weitere Söhne, Kurt-Jürgen und Thorsten Brix.

Sie bleiben im Alter aktiv

Michael Brix steht in seiner kleinen Bibliothek und sagt: „Ich würde sagen, dass ich ein Hobby-Historiker bin.“ Er liest gerne Geschichtsbücher, etwa über die DDR oder dem Nationalsozialismus. Außerdem ist er Vorsitzende des Fördervereins der marxistischen Monatszeitschrift „Rotfuchs“. Sie hingegen liest lieber historische Romane und lernte noch mit 74 Jahren Klavier und Gitarre. Sie singt und malt immer noch gerne.

„Die DDR war aus heutiger Sicht der beste Staat.“

Sonja und Michael Brix lebten gern in der DDR. „Das war aus heutiger Sicht der beste Staat, da er für den Mensch gesorgt hat“, sagt Sonja Brix. Ihr gefiele, dass die Versorgung da war, wenn es darum ging einen Arzt zu besuchen oder einen Kindergartenplatz zu bekommen. „Arbeitslose, das kannten wir damals nicht.“ Aber nicht alles sei perfekt gewesen. In jedem Staat habe man auch schlechte Leute, so die 83-Jährige.

Sonja und Michael Brix mit dem Hochzeitsfoto von 1955 Quelle: Bernd Gartenschläger

Das ist für eine gute Ehe wichtig

Sonja Brix weiß, was eine gute Ehe ausmacht. Sie sagt: „Es ist wichtig, sich zu vertrauen und zu akzeptieren.“ Man müsse dem Partner viel Freiraum geben aber man dürfe dennoch keine Heimlichkeiten voreinander haben, sondern es wäre gut den Partner immer mit einzubeziehen, erzählt die 83-Jährige.

Heute sind sie achtfache Großeltern und erwarten das fünfte Urenkelkind.

