So hält die Liebe in Zeiten der Corona-Quarantäne

Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Kitas und Schulen geschlossen, Restaurants und Geschäfte verriegelt, Museen und Kinos dicht – und jetzt ist auch noch Ostern! Wie können wir die ungewohnte Nähe in Zeiten der Corona-Pandemie meistern? Zunächst einmal: „Tief durchatmen“, sagt die Potsdamer Paartherapeutin Angelika Kaddik.

Im Internet kursiert ein Bild: Eine Frau strickt ihrem Ehemann in Corona-Quarantäne einen Schal – wie sie sagt. Es ist allerdings ein Galgenstrick. Wie viel Wahrheit steckt darin?

Angelika Kaddik: Ein gutes und wie ich finde ein auch gar nicht so unrealistisches Bild. Denn es gibt ja nicht nur zu Corona-Zeiten diese Emotions-Ambivalenzen. Einerseits die liebevolle Wärme des Schals und andererseits die Möglichkeit ihn – zumindest in Gedanken – auch anderweitig nutzen zu wollen, wenn es dann doch mal zu anstrengend wird. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir den, den wir lieben manchmal auch ein bisschen blöd oder anstrengend finden. Gleichzeitig müssen wir aber auch bedenken, dass es dem anderen mit Sicherheit auch mal so ergeht. Das ist normal. Allerdings sollte sich jeder in solchen Momenten selber fragen – was empfinde ich gerade? Ist das Wut oder Frust oder bin ich genervt? In welcher Situation bin ich selber gerade? Denn das, was ich fühle – also mein Gefühl – gehört ja in erster Linie mir. Mein Gefühl von Wut, mein Frust. Und anstatt dem anderen die „Schuld“ an meinem Gefühl zu geben, macht es eher Sinn sich selber zu fragen: In welcher Situation bin ich gerade? Was täte mir im Moment gut, was kann ich für mich tun? Oder aber auch – was wünsche ich mir von meinem Partner. Das sollte ich dann aber auch kommunizieren anstatt darauf zu warten, dass er es von selber herausfindet.

Die Corona-Pandemie als Stresstest für die Paarbeziehung: Was sind jetzt die größten Herausforderungen?

Die Probleme, die vor der Pandemie da waren, sind ja jetzt nicht plötzlich verschwunden – es kann aber sein, dass sie sich potenzieren. Wenn beide im Homeoffice arbeiten, die Kinder da sind und Aufmerksamkeit benötigen, dann ist das für alle eine große Herausforderung. Plötzlich so nah aufeinander zu hocken, sich vielleicht nicht einmal aus dem Weg gehen zu können, da können die Nerven schon mal blank liegen. In abgespeckter Form kennen das viele Familien und Paare ja schon aus dem Urlaub. Und der ist zeitlich begrenzt. Wie lange dies jetzige Situation noch andauert kann ja gerade keiner genau sagen.

Und welche Chancen stecken in der aktuellen Situation?

Ich höre immer wieder, dass sich Paare darüber beschweren, dass sie so wenig Zeit miteinander haben. Dass sie sich mehr Zeit für sich als Paar aber auch mehr Zeit für die Kinder wünschen. Ja, und dann werden die Wünsche plötzlich wahr... Es macht Sinn, die gemeinsame Zeit tatsächlich auch zu nutzen. Dass das nicht immer und sofort klappen kann, sollte man natürlich einplanen und bedenken. Wenn beide von zu Hause arbeiten, ist es wichtig, sich einen Plan zu machen, wer was wann macht. Wer sich wann um die Kinder kümmert. Wer für was im Haushalt zuständig ist, wer einkaufen geht... Routine ist wichtig – feste Zeiten für Pausen und zum Spielen und so weiter einplanen. Am wichtigsten ist es aber miteinander zu reden, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und die auch zu kommunizieren. Gleichzeitig aber auch anzuerkennen, dass alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und die auch haben dürfen. Es ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, sich auch einmal zurückziehen zu können. Das kann auch auf engem Raum klappen. Da reicht manchmal auch der Lieblingssessel als Rückzugsort.

Dann wären da aber noch die Kinder...

Es hilft sehr, die Kinder in die Planung mit einzubeziehen, ihnen zu erklären, dass es gerade für alle nicht so einfach ist. Je nach Alter können sie auch kleine Aufgaben übernehmen. Kleine Anmerkung: Wenn Ihre Kinder Sie nerven, dann haben Sie selber nicht gut genug für sich gesorgt! Dann sind Sie vermutlich überfordert, müde, erschöpft. Spätestens jetzt ist es wichtig, dass Sie sich eine kleine Pause gönnen und sich etwas Gutes tun! Bitten Sie Ihren Partner um Hilfe und Unterstützung! Und wenn es dem gerade ähnlich geht, dann wissen Sie ja, wie sich das anfühlt. Helfen Sie sich gegenseitig oder – wie ich immer gerne sage: Werden Sie Verbündete! Denken Sie daran: Wenn es Ihnen gut geht, geht es Ihren Kindern auch gut!

Was kann man jetzt für seine Beziehung tun – und was muss man tun?

Anerkennen, was ist. Ja, es ist eine schwere Zeit! Und derjenige, mit dem ich zusammen lebe ist nicht mein Feind. Das ist der Partner, für den ich mich irgendwann einmal entschieden habe. Achtsamkeit ist wichtig und Einsicht! Ich sehe ein, dass ich mit meinem Verhalten etwas positives aber auch negatives bei dem anderen auslösen kann. Das kann mir helfen, den anderen auch ein bisschen besser zu verstehen. Wichtig ist es, meine Bedürfnisse klar zu kommunizieren. Aber auch Verständnis für den anderen zu haben. Ich muss nicht die gleichen Bedürfnisse oder Wünsche wie mein Partner haben oder alles verstehen – aber ich sollte versuchen anzuerkennen, dass es bei dem anderen SO ist. Und es ist wichtig, eigene Emotionen regulieren zu können. Das ermöglicht mir – auch in anstrengenden Momenten, ruhig zu bleiben und Dinge, die nun mal in jeder Beziehung passieren können, in die richtige Perspektive rücken zu können. Ich bin nämlich tatsächlich nicht immer gemeint, wenn der andere mal miese Laune hat.

Wenn es doch knallt: Welche Faustregel können Sie uns mitgeben?

Tief durchatmen! Bei sich bleiben. Sich fragen – um was geht es hier gerade. Anerkennen, dass es dem anderen vermutlich gerade nicht besonders gut geht. Aus der Situation gehen und zu einem anderen Zeitpunkt Klarheit schaffen. Bedenken Sie: In Stressmomenten ist es nicht möglich, ein Problem zu lösen. Zu einem späteren Zeitpunkt überlegen, was können wir in einer ähnlichen nächsten Situation anders machen, damit es uns besser miteinander geht. Wichtig ist: keine alten Probleme hochholen – das verstärkt die schlechte Stimmung. Lieber den Fokus in die Richtung lenken – was ist trotz aller Probleme, die wir gerade miteinander haben, noch gut. Und wenn’s nur ein bisschen gut ist. Manchmal ist nämlich ein bisschen gut für den Moment gut genug!

Heizt die Corona-Pandemie eher die Scheidungs- oder Hochzeitsrate an?

Das werden wir zu gegebener Zeit erfahren. Ich vermute mal sowohl als auch.

Ist damit zu rechnen, dass es auch mehr Geburten geben wird?

Auch das werden wir in spätestens 10 Monaten erfahren.

Wer verträgt diese Situation eigentlich besser – Männer oder Frauen?

Ich persönlich mag diese Bewertungen in besser oder schlechter nicht so gerne. Ich bin aber davon überzeugt, dass beide immer ihr Bestes geben – jeder auf seine Weise Und manchmal vermutlich auch so, dass es nicht unbedingt immer das Beste für den jeweils anderen ist. Da braucht es dann wieder Klarheit und eine gute Kommunikation, Liebe und Geduld.

Wenn einem doch alles zu viel wird: Sind Profis wie Sie in der aktuellen Situation erreichbar?

Meine Praxis ist nach wie vor für meine Klienten geöffnet. Ich bin biete aber meinen Klienten, die krank sind oder Sorge haben aus dem Haus zu gehen, Telefon- und Videosprechstunden an.

Schnelle Hilfe am Telefon Angelika Kaddik aus Hamburg, ist seit 1978 verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie lebt seit 2004 in Potsdam und arbeitet seit 2005 in ihrer eigenen Praxis für heilkundliche Psychotherapie, Paarberatung und Coaching. Als Autorin wurde Angelika Kaddik im Jahr 2014 mit ihrem Trostbuch „Wie aus Schmerzen Perlen werden“ einer breiteren Leserschaft bekannt. 2018 veröffentlichte sie ihr zweites Buch „Die Paar-Probleme - wenn die Beziehung Unterstützung braucht“. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie unter 116123 zu erreichen. Der Anruf ist kostenfrei. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist ebenfalls rund um die Uhr unter 08000/116016 zu erreichen. Männer, die Hilfe brauchen, können sich beim bundesweiten Opfertelefon des Weissen Rings unter 116006 täglich von 7 bis 22 Uhr melden. Das Kinder- und Jugendtelefon „ Nummer gegen Kummer“ ist anonym und kostenlos montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr und in der Zeit der Coronavirus-Pandemie nun zusätzlich auch Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr unter 116111 zu erreichen. nf

Von Nadine Fabian