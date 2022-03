Potsdamer Pädagoge Helgert Weber: Das Helmholtz-Gymnasium hat den besten Lehrer Deutschlands

Potsdam/Berlin

Seit fast 40 Jahren unterrichtet Helgert Weber schon Musik am Potsdamer Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium – nun wurde der engagierte Pädagoge für seinen besonders innovativen Unterricht mit dem Deutschen Lehrkräftepreis 2021 ausgezeichnet. Für den Preis können ausschließlich Schüler ihre Lehrer vorschlagen. Eine Fachjury, der unter anderem Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) angehört, wählte die bundesweit insgesamt elf Preisträger in dieser Kategorie aus.

Potsdamer Lehrer macht Schülerchor zu Ensemble mit Weltrang

Helgert Weber ist dabei nicht nur Fachlehrer für Musik. Er ist studierter Chor- und Orchesterdirigent und ist auch als solcher am Helmholtz-Gymnasium tätig. Den Schulchor hat er zu einem Ensemble von Weltrang geformt: Bei den letzten World Choir Games in Südafrika, einem internationalen Gesangswettbewerb, der auch als „Chorolympiade“ bezeichnet wird, gewann der Helmholtz-Chor eine Goldmedaille. Zudem zeichnet Weber für die seit 2006 regelmäßig produzierten Schulmusicals verantwortlich.

Immer im Zweijahrestakt proben die Schüler zweier Jahrgänge hier bekannte Stücke ein, etwa „König der Löwen“, „Hairspray“ oder den Coming of Age-Klassiker „Fame“. Auch Technik, Kostüm- und Bühnenbild übernehmen die Schüler dabei soweit wie möglich selbst. Auch neben seiner reinen Lehrtätigkeit ist Helgert Weber der Musik verschrieben. Er ist als Fachbereiter tätig und hat die Novellierung des Rahmenlehrplans in seinem Fach mitgestaltet. Er war Coach im Projekt „Belcantare“, das Grundschülern mehr Selbstvertrauen durch Musik gibt und leitet den Potsdamer Kammerchor „Cantamus“.

Neue Runde startet jetzt Jetzt startet die Ausschreibungsrunde für den Deutschen Lehrkräftepreis 2022/2023. Er wird für besondere Unterrichtsprojekte, einzelne Lehrer und an Schulleitungen verliehen. Auf den Projekt-Preis können sich Pädagogen direkt bewerben. Innovative Lehrer hingegen müssen von ihren Schülern vorgeschlagen werden, für besonders engagierte Schulleitungsteams wiederum sind Nominierungen aus dem Kollegium der jeweiligen Schule vonnöten. Alle Informationen sowie die Bewerbungs- beziehungsweise Nominierungsunterlagen gibt es auf www.lehrkraeftepreis.de.

Helmholtz-Schüler voller Lob

Es ist wohl angesichts dieser Vita kein Wunder, dass seine Schüler in der Nominierung zum Deutschen Lehrkräftepreis über Helgert Weber sagen: „Egal was die Frage zu Musik ist, Herr Weber kennt die Antwort.“ Der nun ausgezeichnete Pädagoge stammt ursprünglich aus Mitteldeutschland. Er besuchte das heutige Musikgymnasium Wernigerode und studierte anschließend zunächst an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar Schulmusik mit einer Spezialausbildung für Chorleitung und Stimmbildung. Später folgte an derselben Hochschule ein Studium im Fach Chor- und Orchesterdirigieren. Beide Studiengänge schloss Helgert Weber mit dem Diplom ab. Seit 1981 unterrichtet er nun am Potsdamer Helmholtz-Gymnasium.

Dort genießt der Musiklehrer offenbar einen sehr guten Ruf. „Herr Weber zeigt, wie schön die Welt sein kann, wie bunt die Menschheit ist und wie offen wir alle anderen gegenüber sein sollten“, sagen seine Schüler über ihn. „Herr Weber geht über den Unterricht, die Schule, die Stadt Potsdam und Deutschland hinaus. Sein endloses Engagement öffnet Türen und zeigt neue Perspektiven. Ein Lehrer, der nicht beim Unterricht aufhört“ – und „Er verbindet Arbeit mit Leidenschaft und unsere Schule mit der Welt“ lauten andere Zitate aus der Nominierung, die von Schülern der letzten beiden Abschlussjahrgänge des Gymnasiums stammt. Auch während der Preisverleihung, die am Montag als weitgehend digitale Gala stattfand, wurden Videogrüße aktueller und ehemalige Helmholtz-Schüler an ihren Musiklehrer gezeigt. „Er hat uns allen die Liebe zur Musik nähergebracht“, sagt eine Schülerin, eine andere bedankt sich für Förderung und Chancen, eine dritte erinnert sich dankbar an die Teilnahme bei der Chorolympiade in Südafrika. „Der Preis ist fast schon überfällig“, sagt sie.

Britta Ernst: „Nicht nur klassische Wissensvermittlung“

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst freut sich ebenfalls über den Preis für den Potsdamer. „Der Preis geht an diejenigen, die mit ihrer Tätigkeit in besonderem Maße die Entwicklung der unendlichen Potenziale unserer Schülerinnen und Schüler unterstützen“, sagt sie auf MAZ-Anfrage. „Dabei geht es nicht nur um klassische Wissensvermittlung. Helgert Weber schafft es, die Balance zwischen Anstrengung und Freude an die Schülerinnen und Schüler zu übertragen.“

Und der Geehrte selbst? Der ist am Montag „sehr glücklich darüber, wie viel Wertschätzung mir die Schülerinnen und Schüler entgegenbringen. Ohne sie könnte ich die Arbeit nicht machen“, sagt Helgert Weber. Und betont: „Auch ohne die Schulleitung und das Kollegium wäre das alles nicht möglich.“ Er erhält ein zweckgebundenes Preisgeld, das für den Unterricht eingesetzt werden soll.

Der Deutsche Lehrkräftepreis wird vom Deutschen Philologenverband und der Heraeus Bildungsstiftung vergeben. Er soll die Leistungen von Lehrkräften, Lehrkräfte-Teams sowie Schulleitungen besonders würdigen und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Förderpartner des Wettbewerbs sind der Cornelsen Verlag sowie die Zeit-Verlagsgruppe. Schirmherrin der Wettbewerbsrunde 2021 war die Journalistin und Moderatorin Gundula Gause. Am Dienstag beginnt dann die neue Runde – und Schüler können ihre Lehrerinnen und Lehrer für die Preise des nächsten Jahres vorschlagen.

Von Saskia Kirf