Potsdam

Sonnenschein, blauer Himmel, buntes Laub – der Oktober hat sich zum Abschied am Sonntag noch einmal von seiner goldenen Seite gezeigt. Zauberhaft auch die Stimmung in den Potsdamer Parks, in denen die Bäume in bunten Herbstfarben strahlten. Vorerst ist es der letzte sonnige Tag gewesen, die Meterologen sagen einen verregneten Wochenanfang für Potsdam voraus. Doch MAZ-Fotograf Julius Frick hat den goldenen Herbst in Potsdam noch einmal eingefangen.

Zur Galerie Der Oktober hat sich zum Abschied noch einmal von seiner goldenen Seite gezeigt. Bei milden Temperaturen, Sonne und blauem Himmel zeigten sich die Potsdamer Parks am Sonntag in ihrer ganzen Schönheit. MAZ-Fotograf Julius Frick hat die besondere Stimmung eingefangen.

Von MAZonline