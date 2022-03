Nauener Vorstadt

In dem seit 2014 weiträumig gesperrte Park am Pfingstberg soll es am 29. März eine Ortsbegehung durch Stadtverordnete geben. Der Termin sei kurzfristig vereinbart worden, „damit sich viele die Situation vor Ort anschauen können“.

Das hat der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) am Mittwochabend im Hauptausschuss auf Anfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) bekannt gegeben.

Potsdams Kooperation dringt auf Klarheit

Mit der Vereinbarung einer Ortsbegehung folgt das Rathaus einem auf Antrag der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss vom Januar.

Demnach sollte die Verwaltung bis April einen Vor-Ort-Termin arrangieren, in dem sich Stadtverordnete und insbesondere die Mitglieder des Hauptausschusses über den Stand der Sanierung und die „Voraussetzungen für eine Öffnung des Parks bis 2023“ informieren können.

Die zur Schlösserstiftung gehörende, teilweise verwilderte Parkanlage ist im Herbst 2014 zur Verkehrssicherung weiträumig abgesperrt worden. Die überraschende Schließung löste massive Proteste in der Anwohnerschaft aus, aus der Stadtpolitik kam die Forderung nach einer raschen Wiederöffnung.

Hintergrund der Schließung war ein erst später bekannt gewordener Vertrag zwischen der Schlösserstiftung und der privaten Gesellschaft MDB von Springer-Konzernchef Mathias Döpfner, nach dem die MDB die Rekonstruktion der Parkanlage inklusive der maroden Villa Schlieffen an der Großen Weinmeisterstraße finanzieren und diese dafür über 40 Jahre überwiegend privat nutzen sollte.

Potsdams Schlösserstiftung fehlen die Mittel

Der Schlösserstiftung selbst fehlten die Mittel dafür. Die MDB sollte rund 1,8 Millionen in die Rekonstruktion des Parks und der Villa Schlieffen investieren.

Einen Kompromiss wurde schließlich auf Basis des Bebauungsplans ausgehandelt, der eine überwiegend öffentliche Nutzung des Areals festschreibt.

Demnach sollte mit 47.000 Quadratmetern der größere Teil des Park bis 2023 schrittweise wieder geöffnet werden. 13.000 Quadratmeter im Umfeld der von Döpfner bereits privat genutzten Villa Henckel sollen auch weiterhin für die Öffentlichkeit gesperrt bleiben.

Informationen soll es bei der Ortsbegehung am 29. März auch zur Sanierung der Villa Schlieffen geben, in der nach den ursprünglichen, im Oktober 2014 bekannt gegebenen Plänen eine private Kunstsammlung präsentiert werden sollte.

Geänderte Pläne für Villa Schlieffen

Im Juni 2021 teilte das Rathaus auf Anfrage der Fraktion Die Andere eine Änderung der Pläne für die Villa mit.

Demnach war nunmehr beabsichtigt, das Gebäude „als Zeugnis seiner zuletzt geheimdienstlichen und militärischen Nutzung denkmalgerecht zu sanieren“ und es mit Führungen „für die Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar zu machen“.

Rubelt sicherte auf Nachfrage von Scharfenberg im Hauptausschuss zu, dass die Villa Schlieffen in die geplante Begehung einbezogen wird, „sofern das nicht baubedingt problematisch ist“.

Die Villa Schlieffen wurde zwischen 1848 und 1869 in der Nachfolge älterer Weinmeisterhäuser errichtet.

Teil des Potsdamer KGB-Städtchens

Das seit 1879 im Besitz der Prinzen von Preußen befindliche und von 1903 bis 1932 von der Familie Schlieffen bewohnte Gebäude wurde nach der Beschlagnahme durch die Sowjetarmee 1945 massiv verändert.

Bis 1994 war die Villa Teil des sogenannten KGB-Städtchens zwischen Großer Weinmeisterstraße und Am Neuen Garten, das für Potsdams Bevölkerung gesperrt war.

1996 fiel sie wieder an die Schlösserstiftung. Die Kosten für die denkmalgerechte Sanierung wurden von der Schlösserstiftung zuletzt auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt.

