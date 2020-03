Pflegedienst und Zahnarzt in der Bredouille: „Bei uns gehen die Masken zur Neige“

Potsdam

In der Corona-Krise ist der Schutz vor Ansteckung alles. Doch in Potsdam gehen die Atemschutzmasken allmählich aus. Das stellt den Pflegedienst von Steffi Schenke vor echte Probleme. Ohne kann sie ihre Patienten nicht behandeln. Auch der Zahnarzt Michael Juhl wartet vergeblich auf Hilfe und muss sich selbst helfen.

Dringend wurde die am Samstag in Potsdam eingetroffene Lieferung von 50.000 Atemschutzmasken aus Brasilien erwartet. Zahlreiche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes standen sofort bereit, um die erste von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg besorgte Lieferung im ganzen Bundesland zu verteilen. Auf der Prioritätenliste stehen als erstes Krankenhäuser und die 20 Abstrich-Zentren für Corona-Tests.

Pflegedienst schlägt Alarm

Das bringt Steffi Schenke von der Häuslichen Senioren-Krankenpflege Potsdam in die Bredouille. „Wir werden vergessen“, alarmiert sie, „wir sollen weiter arbeiten, aber uns sind die Hände gebunden.“

Von den 50.000 Masken bekam ihr Pflegedienst nämlich keine ab. Die fünf Mitarbeiter, die sich um 30 Patienten mit hohen Pflegegraden kümmern, stehen nicht an der Spitze der medizinischen Nahrungskette. „Klar sind wir die Kleinsten, das verstehe ich“, sagt sie, „aber wir haben wirklich ein Problem.“

Steffi Schenke kann ohne Atemschutz keine Patienten pflegen. Quelle: Varvara Smirnova

Schon Ende Januar hat Steffi Schenke Atemschutzmasken nachbestellt um vorzusorgen. „Die Lieferdienste hatten schon da Lieferengpässe“, erzählt sie. Heute gebe es gar keine Masken mehr. Im Lager hat sie noch etwa 15 Masken. „Wir tragen die Masken schon so lange es geht“, erklärt sie. Das bedeutet, dass pro Schichte nur eine Maske getragen wird. Bei fünf Mitarbeitern reicht der Vorrat also noch für drei Tage. Schenke versuche schon Masken zu sparen, in dem sie sich ein Tuch vor das Gesicht bindet.

„Wo bekomme ich Masken ?“

Als Schenke von der Lieferung der 50.000 Masken erfuhr, fragte sie auf der MAZ-Facebookseite: „Bei uns gehen die Masken zur Neige. Wo kann ich welche für unseren Pflegedienst bekommen?“ Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg antwortete darauf, es gäbe zwei Versorgungsstränge, einen für die ambulante Medizin und einen für Krankenhäuser und andere Pflegedienste, der wiederum über die Kommunen laufe. „Wie der aktuelle Stand zu diesen Lieferungen ist, weiß ich leider nicht“, sagte Rostek am Samstag. Auch für ihn sei die Lieferung nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“.

Ein Sprecher des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums kann ebenfalls nur vertrösten. „Wir erwarten in den nächsten Tagen regelmäßige Lieferungen und auch eine große Bundeslieferung“, sagt er. Einen Termin kann er aber nicht nennen. „Wir haben die Pflegedienste im Blick. Wenn Lieferungen da sind, entscheidet der Krisenstab, wie verteilt wird“, sagt er. Aus der großen Lieferung der Bundesregierung, die 150 Millionen Atemschutzmasken umfasst, sollen auch Arztpraxen und Pflegedienste der Landkreise versorgt werden.

Die Not führt bei Steffi Schenke aber schon jetzt zu Existenzängsten. „Wenn meine Mitarbeiter ausfallen, muss ich zumachen. Das geht nicht. Die Angehörigen wünschen sich aber, dass wir weiter pflegen“, sagt sie. Sie brauche dringend 100 bis 200 Schutzmasken, um gut auszukommen.

Zahnarzt bezahlt elf Euro pro Maske

Auch der Zahnarzt Michael Juhl hat ähnliche Probleme. In seiner Praxis in Ludwigsfelde arbeiten vier Zahnärzte und 20 Mitarbeiter. Dem Potsdamer wurden von der Kassenzahnärztliche Vereinigung Masken versprochen. Wann sie kommen und wie viele es sein werden, weiß er aber nicht.

Auch Zahnarzt Michael Juhl gehen die Schutzmasken aus. Quelle: Varvara Smirnova

Er hat sich in der Not selbst geholfen. Für knapp 300 Euro hat er sich 27 Atemschutzmasken im Internet gekauft. Rund elf Euro sind das je Maske, die normalerweise etwa 60 Cent kosten sollen. Dazu kommen noch Schutzbrillen und Kittel. „Wir haben einen Sicherstellungsauftrag, den wir erfüllen müssen und wollen. Ich kann eine Schmerzbehandlung nicht einfach ablehnen“, erklärt Juhl die Maßnahme. Das Problem: Bei den Behandlungen kommt es zu Spraynebel, also feinen Tröpfchen, die bis zu einen Meter weit vom Patienten noch eingeatmet werden können.

Auch er hat Angst. „Wir haben einen Notgroschen, aber als Freiberufler haften wir mit unserem persönlichen Eigentum. Wenn es mich in die Insolvenz treibt, habe ich nach 30 Berufsjahren nichts mehr.“

Von Jan Russezki