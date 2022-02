Berlin/Potsdam

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist für eine weitere Amtszeit gewählt. Er bekam 1045 der insgesamt 1472 möglichen Stimmen, darunter auch die von Robert Kenzler aus Potsdam. Der 43 Jahre alte Intensivpfleger vom städtischen Klinikum „Ernst von Bergmann“ hat die ersten drei Corona-Wellen auf der Corona-Intensivstation gearbeitet. Sieht er die Delegierung zur Wahl als Lob für seine Arbeit?

„Ja, klar, aber das ist eine Anerkennung für die Arbeit meines Berufsstandes insgesamt“, sagt er. „Nicht nur die Pfleger der Covid-Intensivstationen haben gelitten, auch die der anderen Stationen. Personalmangel hatten wir ja überall.“ Auf der Corona-Intensivstation habe man Abgründe erlebt, mancher sei noch immer traumatisiert, gesteht er: „Aber ich habe meine Berufswahl nie bereut.“

Zur Wahl geschickt hat ihn die SPD-Fraktion des Landtags, stellvertretend für die Pflegerschaft im Land und natürlich in der Überzeugung, dass der nominierte Kenzler dann auch den Kandidaten der SPD wählt, den bisherigen Staatschef. Dazu gab es vorher ein Gespräch der Fraktion mit denen, die sie nach Berlin schicken wollte: „Da musste ich sieben, acht Leuten Rede und Antwort stehen“, erzählt Kenzler, der selbst parteilos ist, aber eine „klare politische Meinung“ hat und die auch äußerte: „Die Leute der Fraktion wollten natürlich sicher gehen, dass ich Steinmeier auch wähle.“ Weil die Wahl geheim war, hätte er sich aber auch anders entscheiden können, ohne dass das jemals rausgekommen wäre, sagt er – habe er aber nicht.

Plötzlich Teil der Geschichte

„Es war ein ungewöhnliches Ereignis. Man ist ja plötzlich Teil der Geschichte. Als normaler Mensch kommt man da nicht ran.“ Die Nationalhymne sei gespielt worden, alle seien aufgestanden, berichtet er, doch singen war wegen Corona nicht erlaubt. „Unter der Maske summen war aber möglich.“ Ihm passte es, dass nicht gesungen wurde, denn beide Strophen hätte er gar nicht komplett gewusst: „Ich bin auch kein guter Sänger.“

Die Wahl des Bundespräsidenten fand diesmal nicht im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes statt, sondern im benachbarten Paul-Löbe-Haus, wo sich die Wahlleute auf fünf Stockwerke mit vielen Sitzungssälen verteilten. „Da gab es einen großes Foyer, in das man mit Abstand Stühle gestellt hatte für all die Ehrengäste, die Ministerpräsidenten, die Politiker, die Prominenten. Die anderen saßen oben auf den Rängen.“ Viele seien aber auf die Plenarsäle im Haus verteilt worden und hätten dort die Reden über Monitore verfolgt. „Das war wie Public Viewing beim Fußball.“ Zum Wahlakt aber, einer namentlichen Abstimmung, musste jeder Teilnehmer der Bundesversammlung persönlich unten im großen Saal an die Urne treten. Dann tauschten er und die Wahlleute seines Plenarsaals die Plätze mit Sitzen im großen Foyer – mit Sichtkontakt zu Steinmeier. Die Antrittsrede hörte Kenzler live.

Bange vor der Menschenmenge

Wie war die Stimmung im Saal? „Wir haben ja inzwischen fast alle ein Problem mit großen Menschenmengen“ gibt Kenzler zu: „Das sind wir irgendwie nicht mehr gewohnt.“ Einige Wahlleute hätten zudem Bange gehabt, dass sich die Wahl wegen der konkurrierenden Kandidaten über mehr als einen Wahlgang hinziehen könnte, doch das passierte nicht.

Alle seien aktuell auf Covid getestet worden, berichtet Kenzler über den Vorabend der Wahl: „Das durfte nicht vor 15 Uhr passieren am Samstag. Vor dem Bundestag gab es Corona-Teststrecken. Anderthalb Stunden standen wir da an.“

Über Nacht im Hotel

Mancher Wahlmann, manche Wahlfrau sei am Samstagabend nach Hause gefahren, obwohl das keiner musste. Jeder konnte sich vorher entscheiden, ob er noch mal wiederkommt oder ein Hotelzimmer nimmt. Kenzler zog das Zimmer vor und nächtigte im Hotel Berlin am Lützowplatz. Wie es bei der Wahl gewesen ist und wie die Nacht im Hotel, wird Kenzler seiner Frau und den beiden Kindern erzählen, wenn er sie wiedersieht.

Die Bundesversammlung ist das größte parlamentarische Gremium in Deutschland. Sie wählt alle fünf Jahre das Staatsoberhaupt und setzt sich zusammen aus den Abgeordneten des Bundestags und einer gleich großen Zahl von Mitgliedern, die die 16 Landtage entsenden.

1472 Wahlleute delegiert

Da der Bundestag 736 Abgeordnete hat, besteht die Bundesversammlung aus 1472 Wahlfrauen und -männern, unter ihnen Ex-Kanzlerin Angela Merkel, Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, Schlagersänger Roland Kaiser, Astronaut Alexander Gerst, Virologe Christian Drosten und die Biontech-Gründerin und Impfstoff-Entwicklerin Özlem Türeci.

Von Rainer Schüler