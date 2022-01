Innenstadt

Dass alte Häuser in Potsdams sumpfigen Boden auf Holzpfählen ruhen, ist eine Binsenweisheit – und kann dennoch überraschen. Die Archäologen Gerson H. Jeute und Markus Heller sind seit Oktober dabei, die Reste des Langen Stalls an der Plantage zu untersuchen. Auch das dahinter liegende Baufeld des neuen Kreativquartiers graben sie derzeit um.

Viel war unter der alten Feuerwache und der Rechnerhalle des Rechenzentrums noch erhalten

Kurz vor Abschluss der wichtigsten Untersuchungen sind sie erstaunt, wie viel dort noch im Boden ruhte. „Ein großer Teil des Geländes war von der Rechnerhalle des Rechenzentrums und der alten Feuerwache überbaut“, sagt Grabungsleiter Jeute. Doch unter den DDR-Bauten sind Fundamente und Keller aus dem 19. und 18. Jahrhundert erhalten.

Wie zehn Meter lange Bleistifte – die Kiefernstämme, auf denen der Lange Stall gegründet war. Quelle: Peter Degener

Zehn Meter lange Kiefernstämme liegen zwischen Erdhügeln und den Ziegeln. Das hat sogar die Spezialfirma für deren Entfernung an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht. „Die hatten einen Tag eingeplant, um zwei der Gründungspfähle des Langen Stalls herauszuziehen. Am vierten Tag hatten sie es geschafft“, sagt Kollege Heller. Der Grund: Die angespitzten Baumstämme waren deutlich länger, als erwartet. „Selbst beim Barberini direkt an der Havel haben wir nur sechs bis acht Meter lange Pfähle gefunden.“

Meter an Meter wurden die Baumstämme des 1734 errichten und fast 170 Meter langen Stallgebäudes in den Boden gerammt. „Hier stand ein kleiner Wald drunter“, sagt Jeute mit Blick auf die Fundamente. Wenn die Tiefgarage des Kreativquartiers entsteht, werden die Pfähle allesamt herausgezogen und können dann datiert werden.

Eine bislang unbekannte Besonderheit des Langen Stalls sind kleine Nischen in der langen Fundamentmauer. „Die waren mit Humus verfüllt. Das könnten Pflanzgruben sein“, spekuliert Jeute. Womöglich war die Rückseite des Langen Stalls mit Wein oder Hopfen berankt. Auf historischen Fotos ist allerdings regelmäßig nur die Seite zur Plantage hin zu sehen, die reines Fachwerk zeigt.

Der Archäologe Markus Heller hat diesen gekrönten Adlerkopf aus Ton an der Plantage gefunden. Dort wird das neue Kreativquartier gebaut. Quelle: Peter Degener

Zufallsfund: Ein Ofenaufsatz in Form eines roten Adlers

Vom Mauerwerk abgesehen sind die übrigen Funde eher zierlich: Zahlreiche Keramikreste, Ofenkacheln und Bodenfliesen haben sie gefunden. Einen Zufallsfund machte Markus Heller: Einen roter Adlerkopf aus gebranntem Ton mit den Resten einer Krone. Er muss nach der Erhebung Preußens zum Königreich 1701 geschaffen worden sein und ähnelt dem Schmuck im barocken Portal des Langen Stalls, wo im Giebel ebenfalls ein gekrönter Adler zu finden ist. „Das war vielleicht ein Ofenaufsatz“, meint Heller zu seinem Fund.

Kacheln aus dem 19. Jahrhundert. Quelle: Peter Degener

Auch ein kleines Tintenfass haben die beiden Archäologen in ihrem Container am Rand der Baustelle liegen - ein Indiz auf die einstige preußische Oberrechnungskammer, die im großen Brockesschen Haus an der Yorckstraße am Nordrand des Grabungsfelds ihren Sitz hatte. „Der ganze Innenhof bis fast zur heutigen Werner-Seelenbinder-Straße gehört als ein einziges Grundstück zu dieser Behörde“, weiß Jeute. Es war weitgehend unbebaut, was Aufgabe der Archäologen nicht leichter macht.

Grabungsleiter Gerson H. Jeute auf Mauern aus dem 19. Jahrhundert neben den Resten des Langen Stalls. Quelle: Peter Degener

Eine weitere Schwierigkeit ist das hohe Grundwasser. Wenn sie manche Erd- oder Torfschicht anstechen, quillt plötzlich das Wasser in die Grube und sie müssen sich mit der Fundsicherung beeilen – am nächsten Tag verhindert dann meist eine tiefe Pfütze die weitere Arbeit.

Noch bis Februar dauern die Untersuchungen – anschließend soll der Bau beginnen

Rätsel geben neue Funde vom Montag auf. Direkt hinter der Neubebauung am Brockesschen Haus haben die Archäologen ein „Schlackepaket“ gefunden, das in Holz eingefasst im Boden ruht. Wurde hier Metall im Ofen geschmolzen? „Überall in der Stadt gab es im 18. Jahrhundert militärische Produktion“, sagt Jeute. Womöglich war ein Teil der Gewehrproduktion dort angesiedelt.

Bis Ende Februar dauern die Arbeiten voraussichtlich. Anschließend sind die Archäologen nur noch baubegleitend dabei.

Von Peter Degener