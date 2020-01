Poetenpack will mit Kammerbühne den Alten Markt beleben

Potsdam

Mit dem Poetenpack bemüht sich eine weitere kulturelle Institution der Landeshauptstadt um die Räume im geplanten Eckhaus Am Alten Markt 13/14, die der Stadt von der Wohnungsgenossenschaft „ Karl Marx“ Kultur, Bildung und Kunst angeboten wurden.

Nach mehr als 20 Jahren an wechselnden Orten gehe es für das Poetenpack um eine dauerhafte Perspektive, sagt der künstlerische Leiter Andreas Hueck: „Wir wollen in Potsdam dauerhaft Flagge zeigen.“

Das freie Theater, das mit seiner Expertise für die Shakespeare-Epoche sowie als Wegbereiter neuer Beteiligungsformate bundesweit präsent ist, bespielt in Potsdam regelmäßig das Heckentheater am Neuen Palais und den Ensemble-eigenen Q-Hof in der Lennéstraße, war im vergangenen Jahr zudem in der Alexandrowka und im T-Werk präsent.

Rayk Goetze (l.) und Andreas Hueck im April 2019 in der Zimmerbühne. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zum 20. Jubiläum im April 2019 gab das Poetenpack mit „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch in der Zimmerstraße die erste Premiere in einer eigenen Kammerbühne. Doch die „Zimmerbühne“ im früheren Gebetssaal der Siebenten-Tags-Adventisten ist gescheitert.

Anders als ursprünglich geplant, gab es eine Konkurrenz mit weiteren Nutzern, durch die eine langfristige Termindisposition kompliziert wurde. Eine zum Jahreswechsel geforderte deutliche Mieterhöhung gab dem Projekt den Rest. Mit einer Vorstellung der Komödie „ Diner for one – Wie alles begann“ gab das Poetenpack in der Zimmerstraße am 21. Dezember seinen Ausstand.

Auch am Alten Markt vis-à-vis zur Nikolaikirche will das Poetenpack eine Kammerbühne etablieren, die mit eigenen Produktionen und Gästen bespielt werden soll. „So einen Ort wachzuküssen, da hätten wir Lust drauf“, sagt Kai Schubert, Regisseur und Vorstandsmitglied des Poetenpack e.V.

Knapp 7000 Gäste im vergangenen Jahr

Das Theater, das im vergangenen Jahr allein in Potsdam bei rund 70 Vorstellungen kapp 7000 Gäste hatte, verspricht eine Belebung der Stadtmitte in den Abendstunden: „Mit der Kammerbühne Am Alten Markt bieten wir etwas an, das der Stadt sehr gut tun würde“, sagt Andreas Hueck. Er verweist auch auf auswärtiges Publikum. 20 Prozent der Zuschauer in Potsdamer Vorstellungen kämen aus Südwest-Berlin.

Erste Gespräche zum Alten Markt habe das Poetenpack schon 2018 geführt. Sie seien damals durch Kulturamtsleiterin Birgt-Katharine Seemann über die Möglichkeit informiert worden.

Die „Blechbüchse“ genannte Spielstätte des Hans-Otto-Theaters am Alten Markt im Jahr 2006. Heute steht dort das Museum „Barberini“. Quelle: Michael Hübner

Die Kammerbühne würde anknüpfen an die Tradition des Theaters im Ostflügel des Stadtschlosses, an Inszenierungen im Saal des Kulturhauses „Hans Machwitza“ im Alten Rathauses und an die Zeit des Nachwende-Bühnenprovisoriums für das Hans-Otto-Theater an der Alten Fahrt.

Ein weiterer bisher bekannter Interessent für das Eckhaus ist das Potsdam-Museum, das dort eine Galerie für die städtische Sammlung zeitgenössischer moderner Kunst eröffnen will. Das Museum wird durch Kulturdezernentin Noosha Aubel (parteilos) unterstützt.

Frauenzentrum ist ebenfalls Bewerber

Dritter Bewerber ist das Autonome Frauenzentrum, das derzeit in kleineren Räumen in der Schiffbauergasse arbeitet und am Alten Markt gemeinsam mit weiteren Organisationen und Verbänden ein „Haus der Frauen“ etablieren will.

Auch die Frauen, die den ersten Hinweis auf das Haus 2017 von der Genossenschaft bekamen, versprechen eine Belebung des Platzes. Sie verweisen auf schon jetzt jährlich mehr als 6000 Gäste bei unterschiedlichsten Veranstaltungen. Ihr Konzept: „Wir bringen das kulturelle Leben in die Mitte de Stadt.“

Wann und in welcher Form über die Vergabe der Räume entschieden wird, ist noch völlig offen. Auf eine Frage der MAZ dazu hatten das Rathaus und die Wohnungsgenossenschaft erst vor wenigen Tagen auf den jeweils anderen verwiesen.

Von Volker Oelschläger