Die Komödie „Der Ritter von der flammenden Mörserkeule“ ist mehr als 400 Jahre alt, doch der zentrale Konflikt ist uns aus der Gegenwart bestens vertraut: Erzählt wird die Geschichte eines Aufeinandertreffens von Fachleuten und Besserwissern.

In diesem Fall ist es eine Schauspieltruppe, die mit dem Stück „Die Tochter des Spekulanten“ auf die Bühne kommt und bereits im Prolog von einem Ehepaar aus dem Publikum unterbrochen wird.

Eine aberwitzige Komödie

Am 9. Juli hat die Inszenierung des Potsdamer Poetenpacks im Heckentheater am Neuen Palais Premiere. Geschrieben 1613 von den Shakespeare-Zeitgenossen Francis Beaumont und John Fletcher, wurde das Stück von Regisseur Stefan Ebeling wieder entdeckt.

Diese „aberwitzige Komödie“ sei „völlig zu Unrecht bisher sehr selten gespielt worden“, sagt er. Allein schon der Titel zeuge von einer „großen theatralen Kraft“.

Probe für „Der Ritter von der flammenden Mörserkeule“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das eigentliche Problem der Schauspieltruppe: die Besserwisser im Publikum, ein Gewürzgroßhändler und seine Frau, sind wohlhabend, einflussreich und Förderer des Theaters. Sie fordern ein anderes Stück, am besten mit einem Gewürzhändler als Held, und schicken ihre Tochter Raffaela, kurz: Raffy, auf die Bühne, die sich mit großem Ernst, mit einer Plastikschüssel auf dem Kopf und einer riesigen Mörserkeule als Waffe an die schauspielerische Arbeit macht.

Theaterwelten im Konflikt

Dadurch ergibt sich die überraschende Situation, dass zwei Theaterwelten aufeinandertreffen – die Keule schwingende Tochter Raffy mit ihrer ungetrübten Vorstellung von Rittertum und das Profi-Ensemble mit seinem im städtischen Leben des Elisabethanischen Zeitalters verankerten Stück.

Das zentrale Problem: Beide Parteien beharren, die Profis ebenso wie das Mädchen, das ihr Spiel aus der Hecke hervorschießend torpediert.

Fünfte Saison im Heckentheater

Für das Poetenpack startet mit der Premiere am 9. Juli die mittlerweile fünfte Sommertheatersaison im Heckentheater, das aus Benefiz-Mitteln der Potsdamer Schlössernacht rekonstruiert worden ist. Begründet wurde die junge Tradition 2016 mit dem Klassiker „ Cyrano de Bergerac“.

Doro Gehr begleitet die Komödie an Keyboard, Schlagzeug und Percussion. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dass anders als in den Vorjahren bis zum 16. August statt ursprünglich geplanten vier Inszenierungen mit „Der Ritter von der flammenden Mörserkeule“ nur ein einziges Stück gegeben werden soll, begründet Theaterleiter Andreas Hueck mit der Corona-Krise, die auch das Poetenpack hart getroffen hat.

Sprichwörtlich gerettet worden sei das Poetenpack durch ein Hilfsprogramm des Brandenburger Kulturministeriums, das dem Theater für dieses Jahr 50 Prozent der durch die Pandemie verursachten Einnahmeausfälle ersetzt.

Das betrifft abgesagte Vorstellungen wegen des Corona-Shutdowns ebenso geringere Publikumszahlen im Zusammenhang mit dem Abstandsgebot.

Im Heckentheater etwa dürften pro Vorstellung nur noch 116 von 330 möglichen Plätzen besetzt werden. Corona-Hilfen seien auch von der Landesinvestitionsbank und von der Stadt gekommen.

Wegweiser zum Heckentheater. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Corona-Pandemie hat auch die Bemühungen des Poetenpacks um eine neue Bühne in der Potsdamer Innenstadt behindert. Ursprünglich war nach Angaben von Hueck zum 4. September die Eröffnung einer Spielstätte auf dem Hof des früheren Traditionslokals „Klosterkeller“ an der Friedrich-Ebert-Straße geplant.

Der Platz sei dem Theater vom Projektentwickler Glockenweiß als Zwischennutzung bis zur Sanierung des Grundstücks angeboten worden, das zum Kreativquartier ausgebaut werden soll.

„Bärenfalle“ erst im nächsten Jahr

Wegen Corona sei die „Bärenfalle“ als Eröffnungsstück am Klosterkeller und als zweite Gemeinschaftsproduktion mit dem Brandenburger Theater ( BT) jedoch ins nächste Jahr verschoben worden.

Goethes „Faust“ als erste Gemeinschaftsproduktion mit dem BT, die nach den Vor-Corona-Plänen bereits in Brandenburg Theater gezeigt werde sollte, wird nun erstmals am 17. September im Schlosstheater im Neuen Palais gegeben. In der Hauptrolle wird Andreas Hueck selbst zu sehen sein.

Andreas Hueck und Regisseur Stefan Ebeling. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gescheitert sind die Bemühungen des Poetenpacks zur Errichtung einer Kammerbühne in dem geplanten Eckhaus-Neubau der Wohnungsgenossenschaft „ Karl Marx“ Am Alten Markt. Wie berichtet, gibt es mit dem Potsdam-Museum und dem Autonomen Frauenzentrum aussichtsreichere Favoriten.

Abgesagt sind laut Hueck auch Pläne für Proben- und Aufführungsmöglichkeiten in einem Neubau der Waldorf-Schule in Waldstadt I. Die Schule selbst habe einen größeren Platzbedarf, als bisher angenommen.

Für die bevorstehende Heckentheatersaison probten die Schauspieler zunächst im digitalen Kontakt und in den letzten Wochen auf der Freilichtbühne des Poetenpacks am Q-Hof in der Lennéstraße.

Es ist die erste Zusammenarbeit der Potsdamer mit Regisseur Stefan Ebeling, der Andreas Hueck aus dem Jahrzehnte zurück liegenden gemeinsamen Studium in Leipzig kennt.

Von Volker Oelschläger