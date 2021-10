Umstrittener Polizeieinsatz in Potsdam - Keine Strafanzeigen gegen Demo-Teilnehmer am Weltklimastreik in Potsdam

Bei einer Klima-Kundgebung am 24. September in Potsdam hat die Polizei Jugendliche unter dem Verdacht der Sachbeschädigung und Bedrohung erkennungsdienstlich behandelt. Von Anzeigen sieht sie aber ab.