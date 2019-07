Kirchsteigfeld

Zwei Männer machten sich in der Nacht auf Mittwoch an einem Kleintransporter in der Ricarda-Huch-Straße zu schaffen, wie Zeugen der Polizei mitteilten. Die beiden seien zuvor aus einem Audi A 6 mit polnischem Kennzeichen ausgestiegen. Während Beamte dorthin unterwegs waren, begegnete ihnen der Transporter. Als sie dessen Fahrer kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Haltesignale und gab Gas.

Fahrt endet in einer Sackgasse

Bei seiner Flucht bog er schließlich in eine Sackgasse ein, kollidierte dort mit einem Mercedes und schob diesen gegen einen VW. Dann rannte der Mann auf den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Dort konnten die Polizisten den 32-jährigen Polen festnehmen. Er konnte sich nicht ausweisen. Der Kleintransporter wies frische Diebstahlsspuren auf. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und informierten den Eigentümer.

Zunächst gelingt dem Audi-Fahrer die Flucht

Andere Beamte wollten den Audi kontrollieren. Auch dessen Fahrer flüchtete. Trotz der sofortigen Fahndung konnte das Auto – zunächst – nicht mehr gefunden werden. Wenig später meldeten Zeugen erneut verdächtige Personen an einem Audi im Kirchsteigfeld. Die Beamten nahmen dort drei polnische Männer im Alter von 28, 37 und 38 Jahren vorläufig fest. Im Pkw fanden sich polnische Kennzeichen, Mobiltelefone, Störsender (Funk-Jammer) und Navigationsgeräte. Audi und Gegenstände wurden sichergestellt. Kriminalisten ermitteln wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Diebstahl. Die Ermittlungen dazu dauern an.

