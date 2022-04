Berliner Vorstadt

Die Polizei ermittelt gegen drei Personen, die am Sonnabend gegen 18.54 Uhr von einem Detektiv beim Ladendiebstahl beobachtet wurden.

Nach Angaben des Ladendetektivs lenkte die 35-jährige Beschuldigte die Kassiererin durch einen Scheinkauf ab.

Die 38-jährige Mittäterin entwendete in diesem Moment insgesamt acht Packungen Kaffee und verließ den Einkaufsmarkt in Richtung Kundenparkplatz. Dort wartete ein 76-Jähriger in einem Mercedes Vito.

In diesem Fahrzeug fanden Polizeikräfte nicht nur das Stehlgut aus dem Einkaufsmarkt, sondern auch hochwertiges Parfüm und iPods. Ermittlungen ergaben, dass diese Produkte vermutlich in Berlin entwendet wurden.

Die drei Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von LR Potsdam