Waldstadt

Die Polizei von Potsdam ermittelt wegen einer Körperverletzung vom nächtlichen Sonntagmorgen in der Waldstadt. Dabei wurde ein Jugendlicher durch einen anderen mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und am Kopf und an der Hand verletzt.

Wie Polizeisprecher Oliver Bergholz der Märkischen Allgemeinen Zeitung am Dienstag auf Anfrage mitteilte, waren hinter dem Ärztehaus in der Saarmunder Straße gegen ein Uhr nachts zwei Jugendgruppen erst verbal und dann tätlich aneinander geraten. Ein Zeuge rief um um 01.19 Uhr die Polizei und informierte über eine Schlägerei. Ein weiterer Zeuge sprach von einem lauten Knall, der sich für ihn wie ein Schuss anhörte. Deshalb waren die eingesetzten Polizisten auch mit Maschinenpistolen ausgerüstet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offenbar hatten sich die beiden Gruppen gegenseitig schwer beleidigt, ehe es zu Schubsereien und zum Flaschenangriff kam.

Nach Auskunft der Poliizei waren alle Beteiligten alkoholisiert, die eigentlichen Tatverdächtigen aber bereits vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Eine Suche im Nahbereich verlief erfolglos. Anhaltpunkte zur Verwendung einer Schusswaffe liegen Bergholz zufolge derzeit nicht vor.

Von Rainer Schüler