Potsdamer Polizei fährt fast 30 Einsätze wegen Herrentag

Potsdam

Kräfte der Polizeiinspektion Potsdam haben am Herrentag rund 80 Einsätze gefahren. Nach Auskunft von Pressesprecherin Juliane Mutschischk gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung waren etwa 30 dieser Einsätze wegen Herrentagsdelikten nötig. Zu Himmelfahrt vor einem Jahr waren das noch etwa 20 von rund 70 Einsätzem. Die Polizeiinspektion betreut außer der Landeshauptadt auch Teile des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Im Laufe des Donnerstags wurden in Potsdam mehrere Radfahrer verletzt. Gegen 19.10 Uhr stürzte auf einem Radweg im Park Babelsberg ein 30-jähriger Radler und verletzte sich hierbei so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da er betrunken war, wurde eine Blutprobe durchgeführt.

Anzeige

Etwa 30 Minuten später ereignete sich an der Michendorfer Chaussee ein Unfall zwischen zwei Radfahrern, die nebeneinander fuhren. Sie touchierten sich und stürzten. Die Männer im Alter von 37 und 42 Jahren wurden verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da beide alkoholisiert waren, wurden auch hier zur Beweissicherung die nötigen Blutproben durchgeführt.

Weitere MAZ+ Artikel

Gegen 22.45 Uhr stürzte in der Straße Brauhausberg ein Radfahrer. Der 31-Jährige war gar nicht mehr nicht ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

In den frühen Morgenstunden des Freitag, um 1.45 Uhr, wurden Polizisten in ein Haus im Wohngebiet Schlaatz gerufen, da hier aus einer Wohnung sehr laute Musik abgespielt und dadurch die Nachtruhe gestört wurde. Der 29-jährige betrunkene Wohnungsinhaber war trotz intensiver Belehrungsgespräche störrisch und nicht gewillt, die Musik leiser zu stellen. Aus diesem Grund sollte er zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Doch er leistete Widerstand und versuchte, die Polizisten zu schlagen. In Gewahrsam kam er trotzdem. Die Nachtruhe konnte wieder hergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Von Rainer Schüler