Zwei Tage nach der Vergewaltigung einer 20-Jährigen auf der Wiese vor dem Hauptbahnhof sucht die Polizei „mit Hochdruck“ nach den Tätern – bisher allerdings ohne Erfolg. Auch Zeugen hätten sich noch nicht gemeldet, erklärt Polizeisprecherin Juliane Mutschischk auf MAZ-Anfrage. Am Montag hatten die Ermittler um Hinweise zur Tat gebeten. Am Sonntag hatte die junge Frau Anzeige erstattet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag – zwischen 3 und 4 Uhr nachts – ist die 20-Jährige nach eigenen Angaben von einem ihr unbekannten Mann vergewaltigt worden. Ein zweiter Mann habe kurz darauf ebenfalls versucht, sich an ihr zu vergehen – doch die Frau floh in den Hauptbahnhof, von wo aus sie eine „Vertrauensperson angerufen habe. Laut Mutschischk nehme man die Darstellung des Opfers „sehr ernst“.

Nach Angaben der jungen Frau soll sich der sexuelle Übergriff auf der Wiese vor der Investitionsbank, also gegenüber des Potsdamer Hauptbahnhofes, erreignet haben. Quelle: Peter Degener (Archivbild)

Immer wieder das Bahnhofsumfeld

Das Bahnhofsumfeld gerät schon seit Jahren immer wieder wegen verschiedener Delikte in die Schlagzeilen – darunter Alkoholexzesse, Diebstähle, Drogendelikte und auch sexuelle Belästigungen. Einige Potsdamerinnen meiden daher den Bahnhof gerade in den Abendstunden – und auch zwei Tage nach der Tat sind viele Besucherinnen des Bahnhof verunsichert.

Doris Greiner (66) kommt aus Brandenburg an der Havel und arbeitet als Reinigungskraft im Hauptbahnhof, bis spätestens 21 Uhr. Die Nachtschicht übernehmen die männlichen Kollegen. Privat sei sie allerdings mal gegen 22 Uhr am Hauptbahnhof gewesen. „Und da hatte ich definitiv Angst. Vor allem, weil hier so viele Obdachlose sind, die Alkohol getrunken haben. Da habe ich Angst, belästigt zu werden.“ Als Frau habe sie grundsätzlich ein komisches Gefühl, wenn sie allein unterwegs sei. Die Nachricht von der Vergewaltigung verstärke dieses Gefühl „auf alle Fälle“, sagt sie. Im Alltag sei sie allerdings abends nur selten allein in der Stadt unterwegs. „In meinem Alter ist man abends gern zu Hause“, sagt Doris Greiner.

Mulmiges Gefühl bei Dunkelheit

Abends allein im Hauptbahnhof unterwegs zu sein – das löst auch in der 18-Jährigen aus Groß Kreutz ein „unangenehmes Gefühl“ aus. Sie pendelt zur Schule nach Potsdam. „Doch gerade wenn es abends dunkel ist“, sagt sie, „da läuft man nicht gern allein rum.“ Vor allem der Ausgang zur Landesinvestitionsbank bereite ihr ein mulmiges Gefühl bei Dunkelheit, „wenn da viele Leute stehen und rauchen.“ Sie halte sich abends deshalb so kurz wie möglich im Bahnhof auf, und laufe schnell zu ihrem Gleis.

Die Vergewaltigung vor zwei Tagen habe ihre Angst bestätigt und verstärkt, sagt die 18-Jährige. Dass sie als junge Frau das Gefühl hat, abends Angst haben zu müssen, findet sie „unfair“. Es sei schließlich nicht ihre Schuld, dass sie sich unsicher fühle. „Die Jungs, die ich so kenne und die jünger sind, dürfen später nach Hause kommen. Und ich als erwachsene Frau kann das nur eingeschränkt, weil meine Eltern irgendwann auch Angst hätten.“

Unwohlsein in der ganzen Stadt

Ähnlich geht es einer 32-Jährigen aus Potsdam, die ihren Namen nicht nennen möchte. „Ich habe meine Ohren und Augen immer überall“, sagt sie. „Ich bewege mich aber generell wenig draußen, wenn es bereits dunkel ist, weil ich zwei kleine Kinder habe.“ Sie wisse, dass jederzeit etwas passieren kann, versucht sich aber nicht gänzlich von der Angst bestimmen zu lassen – mit mäßigem Erfolg. Ein Unwohlsein sei generell da, wenn sie doch einmal abends allein unterwegs ist – allerdings nicht nur am Bahnhof, sondern in der gesamten Stadt. „Man liest immer irgendetwas über Gewalt und Sexualdelikte. Das Thema ist einfach die ganze Zeit sehr präsent.“

Stephanie Eichberger (30) arbeitet im Bahnhof in einem Blumengeschäft. „Bei mir ist es etwas gemischt“, sagt sie. „Das Sicherheitsgefühl hat sich ohnehin etwas verändert, gerade wenn Abends viele junge Männer hier im Bahnhof stehen und laut über sich und ihre Umwelt umher krakeelen. Das ist schon immer ein bisschen komisch. Aber zur Not kann ich mich wehren oder lauthals Geräusche machen.“ Zumindest im Bahnhof seien Menschen vor Ort, die sie ansprechen könne – sei es in den umliegenden Geschäften. „Sicherheitspersonal im Bahnhof ist eigentlich auch immer da.“ Und draußen? „Ich halte mich im Bahnhofsumfeld kaum auf“, sagt Eichberger. Sie laufe immer direkt zum Bus. „Und in der Stadt bin ich bei Dunkelheit nie allein unterwegs. Deswegen, nein, ich denke nicht, dass ich mich draußen unsicherer fühle.“

Vollkommen sicher – auch vor dem Bahnhof – fühlt sich indes eine 65-Jahre alte Potsdamerin. Die Gewalttat am Wochenende habe daran nichts geändert. „Ich bin ja schon etwas älter“, sagt sie, „außerdem sind hier zumindest tagsüber Sicherheitspersonal und viele Menschen unterwegs.“ Abends fühle sie sich tatsächlich etwas weniger sicher, doch auch sie sei nicht viel im Dunkeln unterwegs. „Ich arbeite noch und freue mich, wenn ich früh im Bett bin.“

Von Annika Jensen und Rainer Schüler