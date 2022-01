Innenstadt

Er fuhr auf sonderbare und riskante Weise und wurde deshalb kontrolliert, doch die Polizeiaktion artete aus: Am nächtlichen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr stoppten Polizisten in der Breiten Straße einen auffälligen E- Roller- Fahrer, der ihnen sofort „verbal aggressiv“ gegenüber trat. Im Laufe der Kontrolle griff er die Beamten sogar körperlich an und leistete erheblichen Widerstand, so dass er mit Gewalt „fixiert“ werden musste.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil das seine Aggressivität aber nicht bremste, wurde der 19- jährige Potsdamer in Gewahrsam genommen. Bei ihm stellte man Atemalkohol fest, doch den freiwillige Test verweigerte er. So musste man eine Blutentnahme anordnen – in der Wache.

Durch die Widerstandshandlungen des Mannes wurde ein Polizist verletzt. Es wurden Strafanzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

Von maz-online/rai