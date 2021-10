Innenstadt / Babelsberg

Am Bassinplatz hat ein Mercedes-Fahrer am Freitagabend um 19.26 Uhr ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist vom Unfallort verschwunden. Ein Zeuge meldete das aber der Polizei, die den Unfallfahrer in der Großbeerenstraße von Babelsberg stoppen konnte.

Der 57-Jährige stand unter Alkoholeinfluss; ein Test ergab 1,75 Promille. Nach der Blutprobenentnahme und Untersagung der Weiterfahrt wurde der Beschuldigte entlassen. Sein Führerschein wurde aber eingezogen.

Von maz-online/rai