Potsdam

Mehrere Trunkenheitsfahrten beendete die Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Besonders auffällig war der Fahrer eines E-Rollers, der trotz roter Ampel eine Einmündung überquerte. Wie ihm wurde auch einem Autofahrer An der Alten Zauche nach Blutentnahme die Weiterfahrt untersagt. Weitere Alkoholsünder stoppte die Polizei in der Rudolf-Breitscheid-Straße und in der Breiten Straße. Auch sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Von MAZonline