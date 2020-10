Bornstedt

Ein offenbar gestohlenes Fahrrad beschlagnahmte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in einem Innenhof in der Pappelallee. Ein Mann hatte das hochwertige Bike der Marke „Courtis“ bei sich. Er war den Polizisten wegen eines früheren Fahrraddiebstahls bekannt. Der 37-Jährige konnte bis Donnerstagabend nicht nachweisen, dass ihm das Rad gehört. Es gab aber weder auf Basis der Rahmennummer noch der Beschreibung des Bikes einen Treffer in der polizeilichen Fahndungsdatenbank. Wer das Fahrrad vermisst oder Hinweise dazu geben kann, könnte die 0331-5508-0 anrufen-

Von MAZonline