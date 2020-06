Potsdam

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach diesem Mann, der verdächtigt wird, am 18. August 2019 einen Geldautomaten der Sparkassen „Am Kanal“ mit einer aufgeklebten Leiste so manipuliert zu haben, dass das Geld nicht ausgeworfen wurde.

Der gesuchte mutmaßliche Gelddieb Quelle: Polizei

Anzeige

Es gab an dem Tag drei weitere Fälle ähnlicher Manipulation: im Erlenhof, in der Jägerstraße, hier wurde das Geldausgabefach beschädigt, und in der Friedrich-Ebert-Straße. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Computersabotage.

Weitere MAZ+ Artikel

Hinweise an 0331 5508-0

Von MAZonline