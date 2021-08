Nedlitz

8.10 Uhr. Ein Auto fährt mit hoher Geschwindigkeit auf einen Parkplatz vor der Schule, ein Kind springt raus und rennt los. Vater und Sohn sind an diesem Morgen zu spät dran. Um solche oder ähnliche Bilder in Zukunft zu vermeiden, führt die Polizeidirektion West in den ersten Wochen des neuen Schuljahres vermehrt Schulwegkontrollen durch. Der diesjährige Fokus liegt laut Direktion auf dem Thema der sogenannten Elterntaxis. So auch am Montagmorgen bei der Kontrolle an der Grundschule „Am Jungfernsee“.

Laut Pressestelle der Polizeidirektion West hat es in der Woche vom 9. bis 13. August insgesamt 867 Ordnungswidrigkeiten in dem entsprechenden Zuständigkeitsbereich gegeben, dazu zählen die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming, sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel und die Landeshauptstadt Potsdam. In 592 Fällen handelte es sich um Geschwindigkeitsüberschreitungen. Spitzenreiter war ein Fahrer, welcher in der 30er-Zone vor dem Humboldt-Gymnasium mit 67 km/h/h unterwegs war. Zu den beobachteten Verkehrsdelikten zählten außerdem das Fehlverhalten von Radfahrern, das Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen und die Verletzung der Gurtpflicht. Schulwegunfälle mit beteiligten Kindern hat es im Jahr 2020 genau 60 gegeben, 23 davon dokumentiert durch die Polizeiinspektion Potsdam.

„Im ersten Moment erscheint es für viele Eltern besonders sicher, das Kind mit dem Auto möglichst nahe an die Schule zu fahren. Doch gerade dadurch können gefährliche Situationen entstehen“, erklärt der stellvertretende Direktionsleiter Sven Mutschischk vor Ort. Viele Eltern würden die Verkehrsregeln missachten, im Halteverbot, auf Anwohnerparkplätzen oder auf den zur Schule gehörenden Behindertenparkplätzen parken.

Dessen ist sich auch Vater Roger Höppner bewusst, der an diesem Morgen seine Tochter mit dem Auto zur Schule fährt, „dass das schlecht ist, wenn alle mit dem Auto kommen, weiß ich selber. Die Verkehrssituation ist einfach schlecht.“ Er wünsche sich mehr verfügbare Parkplätze, so dass man gar nicht erst auf Anwohnerparkplätze ausweichen müsste.

Laut Revierpolizist Marco Stein sind es oft nicht die Kinder, sondern die Eltern, welche nicht loslassen können. Als Vater weiß er gut, wie es sich anfühlt, wenn das Kind eingeschult wird. Allerdings sei dadurch den Kindern nicht geholfen. „Übermäßiges Sicherheitsverhalten führt dazu, dass die Kinder unsicher werden.“ Es sei wichtig als Vater, Mutter, Oma oder Opa, von den Kindern loslassen zu können, um den Schützlingen das benötigte Selbstvertrauen zu schenken. Dies fällt Mutter Annika Packner besonders nach dem heutigen Eindruck nicht leicht. „Eigentlich dachte ich, dass ich Mara die ersten paar Wochen noch bringe, aber wenn ich mir das hier so angucke, werde ich sie wahrscheinlich noch ein paar Monate bringen.“ Mutter und Tochter fahren jeden Morgen gemeinsam mit dem Fahrrad zur Schule. Frau Packner schätzt die Situation vor Ort als schwierig und gefährlich für die Kinder ein. „Dass Potsdam eine fahrradfreundliche Stadt ist, sehe ich anders.“

Keine Verstöße am Jungfernsee

Sowohl Vater Höppner, als auch Mutter Packner empfinden die Schulwegkontrollen als positiv, bezweifeln allerdings, dass sich auf Dauer etwas verändern wird. Wenig optimistisch ist auch Revierpolizist Stein, „ich habe nicht das Gefühl, dass es deutlich besser wird.“

Am Montag vor der Grundschule „Am Jungfernsee“ hat es keine Verstöße gegeben. Das Ziel der Maßnahme sei es allerdings nicht zu ermahnen, sondern zu sensibilisieren. Daher wurden beispielsweise Parkuhrscheiben an Eltern mit der Aufschrift „Fußbus statt Elterntaxi“ verteilt. Wer

dennoch nicht darauf verzichten könne das eigene Kind mit dem Auto zur Schule zu fahren, solle ein paar hundert Meter vor der Schule halten und es die letzten Meter alleine gehen lassen.

Der Fahrradständer vor der Grundschule ist am Montagmorgen voll, aufgrund des guten Wetter sind die meisten Kinder noch mit dem Fahrrad unterwegs. „Das Problem wird schärfer, je kälter es wird“, so Stein. Verkehr sei Individualismus und daher schwer die Verhaltensweisen dauerhaft zu ändern. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, verkündet der Revierpolizist schmunzelnd.

Von Naomi Gyapong